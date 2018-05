​Llarena no pot provar la malversació de Puigdemont als jutges alemanys

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena no ha pogut acreditar “de manera definitiva” l’Audiència Territorial de Schleswig-Holstein, a Alemanya, el delicte de malversació que creu que podria haver comès Carles Puigdemont. Així consta en un escrit de nou pàgines que el magistrat va enviar el passat 23 d’abril als jutges alemanys -després que el 18 d’abril li demanessin més dades- i al qual ha tingut accés el diari Ara Llarena aporta detalls de contractes i factures però no incorpora material provatori sobre els suposats pagaments per al referèndum. El jutge argumenta així aquesta manca de proves: “No pot [el magistrat instructor] informar d’una manera definitiva sobre aquest aspecte, ja que no s’ha rebut encara l’informe del ministeri d’Hisenda. En tot cas, mentre la incompatibilitat no s’evidenciï, aquest instructor reconeix la força dels indicis en els quals se sustenta el processament per un delicte de malversació”El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, sempre ha assegurat que el referèndum “no es va fer amb diners públics”, i ho ha confirmat amb la tramesa fa uns dies de la documentació pertinent al jutge Llarena . El magistrat no n'està del tot convençut i va tornar a reclamar al Ministeri que demostrés aquestes afirmacions, que contradeien els informes presentats prèviament per la Guàrdia Civil. De moment, Montoro no ha tornat a enviar res més.

