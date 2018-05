Mollet del Vallès crea una aplicació per a telèfons mòbils per trobar feina

L' Ajuntament de Mollet del Vallès ha impulsat una nova aplicació per a telèfons mòbils per ajudar els ciutadans en el procés de recerca de feina. L'eina, que estarà operativa a partir del proper mes de juny, incorpora un sistema de xat que permet als usuaris contactar de forma directa amb un dels empleats de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació (Emfo). Segons ha explicat el regidor d'Ocupació, Raul Brote, l'objectiu d'aquest instrument és apropar les ofertes laborals a les persones desocupades i contribuir a què la recerca de feina "deixi de ser una cursa d'obstacles". Per aquest motiu el consistori també ha redissenyat la pàgina web d'Emfo per adaptar el seu format a dispositius mòbils, ja que el 30% de les visites que rep el portal arriben a través d'aquest canal. Durant el 2017 Emfo va atendre un total d'11.000 ciutadans, va formar més de 1.400 persones i va ajudar a crear 70 noves empreses.La nova aplicació s'ha presentat aquest dilluns en una roda de premsa a l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Es planteja com un complement de la pàgina web i incorpora un apartat d'ajuda que permet a l'usuari parlar a través d'un xat amb un dels professionals d'Emfo. "Ens adaptem als nous formats que sembla que són més dinàmics i oferim la possibilitat de resoldre petits dubtes ràpidament", comenta el regidor d'Ocupació, Raul Broto que afegeix que l'objectiu final és fer que la recerca de feina i de formació dels ciutadans sigui molt més accessible. Broto ha apuntat que el xat no suprimirà l'atenció individualitzada que s'ofereix a Emfo, sinó que serà un mecanisme més per apropar el servei als molletans.En aquesta mateixa línia també s'ha redissenyat la pàgina web d'Emfo i s'ha reformat per adaptar-la als dispositius mòbils. "L'anterior tenia deu anys, ja havia quedat una mica antiga", comenta el responsable d'Ocupació que destaca que s'ha fet "més senzilla" l'àrea privada, de manera que el procés per publicar ofertes per part de les empreses s'ha simplificat i també s'han reduït els passos per trobar informació.L'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, s'ha expressat en aquesta direcció i ha dit que la posada en marxa d'aquestes eines és una mostra que el govern local "s'adapta a les necessitats" de la ciutadania i "no s'adorm" en els èxits passats. "Som el primer municipi de Catalunya que impulsa una aplicació com aquesta i som el que genera més llocs de treball a la comarca del Vallès Oriental", ha expressat el batlle.Durant l'any 2017 Emfo va atendre 11.467 ciutadans i va inserir en el mercat laboral 1.790, un 41,7% més que durant l'anterior exercici. Més de 1.443 persones es van formar laboralment a través dels programes de l'ens i 73 empreses van obtenir assessorament per constituir-se. "Són dades objectives que demostren la bona feina que estem fent a la ciutat", ha indicat Monràs que ha posat en valor el pla d'ocupació local PIVEM, que des de l'any 2001 ha format 420 ciutadans de la localitat i ha permès fer 435 contractacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)