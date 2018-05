Artadi admet que encara no han decidit qui serà l'alternativa a Puigdemont

La portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha admès aquest dimarts que no han decidit encara quina serà l'alternativa a Carles Puigdemont si finalment no pot tirar endavant el ple per investir-lo president, però ha remarcat que, a Berlín es van conjurar "a no anar a eleccions si depenia de nosaltres". I hi ha posat data: "Si no hi ha finestra per investir Puigdemont, com a molt tard el dia 14 s'investirà una altra persona".Sobre si ERC està d'acord després d'aquesta decisió de la reunió de Berlín de tornar a intentar la investidura de Puigdemont, Artadi ha refermat que "fa setmanes que l'acord està signat i no hi ha cap discrepància. En cap moment se'ns ha plantejat cap problema amb un nom o altre".És obvi que després dels mesos d'octubre i novembre hem d'entrar en un camí diferent. És important que hi hagi idees diverses perquè hem de provar coses però si que hi ha consens i coordinació amb l'estratègia jurídica", ha apuntat al voltant de les funcions que haurà de fer el Govern quan estigui conformat. Un executiu del qual no ha pogut dir noms perquè tampoc no estava decidit.Més enllà, sobre la restitució de les institucions, la portaveu de Junts per Catalunya ha explicat que la seva voluntat és tornar a oferir el lloc que tenien a totes les persones cessades. I sobre les lleis que va tombar el Constitucional, ha apuntat que "hem trobar la manera perquè s'apliquin". "Més de la meitat de les lleis de caire social que vam proposar, van acabar suspeses al Constitucional", ha dit, tot posant l'exemple de la renda garantida: "Va quedar aturada pel 155. És una de les prioritats que hauríem de tenir".Preguntada sobre les línies vermelles de la CUP, Artadi ha avançat que s'abstindrà durant la investidura però que amb ERC tenen els vots suficients. Sobre la desobediència que els demanen els anticapitalistes, ha reflexionat que s'ha d'analitzar cas per cas i fer desobediències efectives que reverteixin en la vida de la gent si és necessari."Em sembla que tots estem a disposició del president Puigdemont", ha conclòs quan ha estat preguntada sobre si ella era una possible candidata a la presidència de la Generalitat.

