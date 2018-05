VÍDEO «#EsticEntreVolcans» de Santa Pau, guardonat com a millor Film Turístic de Catalunya

Vicenç López, President del Patronat de Turisme de Santa Pau, i Ferran Castanyer, de Leeksonfilms, van recollir el guardó. Foto: @ajsantapau

El Festival Internacional Terres Catalunya , que ha celebrat enguany la segona edició, és un festival especialitzat en cinema turístic i de paisatge, una mostra de produccions que incentiven la màgia del viatge -especialment el descobriment d'entorns naturals– i que promoguin, alhora, el desenvolupament sostenible. A més, és membre candidat del Comitè Internacional de Festivals de Cinema Turístic (CIFFT).Santa Pau (la Garrotxa), la vila medieval del cor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, s’hi va presentar amb el seu film #EsticEntreVolcans que ha resultat guardonat com a Millor Film Turístic de Catalunya.El film, fet amb la productora olotina Leeksonfilms Produccions , fa conèixer, en tan sols 54 segons, els principals ​espais d’interès de Santa Pau: els volcans, la Fageda d’en Jordà, el nucli medieval de Santa Pau, els gorgs, etc., a través de les experiències que poden viure les famílies, les parelles, els grups d’amics i la gent gran.Més de 250 filmacions, vingudes de 18 països d’arreu del món com Alemanya, Bèlgica, Xile, Brasil, Portugal, Àustria, Croàcia o Iran, entre d’altres, van presentar-se en aquesta segona edició del Festival, però només cent, van ser les escollides per participar a la competició oficial d'aquest Festival Terres Catalunya, que es va celebrar a Tortosa els passats 2 al 5 de maig.Durant els dies del certamen es van projectar, a l'Auditori Felip Pedrell de la capital del Baix Ebre i al Mercat de la ciutat, ​les 100 pel·lícules que competien oficialment, entre les dues competicions del festival: Comunicació Turística i Documentals.El jurat format per membres internacionals va fer conèixer els guanyadors a la Gal·la del passat divendres 4 de maig.Vicenç López, president del Patronat de Turisme de Santa Pau, i Ferran Castanyer, de Leeksonfilms, van recollir el guardó.

