Una noia a qui no van deixar casar amb la xapa pels presos: «El Borbó també està penjat i no diem res»

Un jutge obliga una dona Badalona a treure's la xapa pels presos polítics en el seu propi casament. La Nora, de Badalona, ha explicat a El Matí de Catalunya Ràdio que es trobaven al jutjat amb els pares, els testimonis del casament i els dos fills d'ella quan el magistrat els va dir que aquell organisme públic era "neutral", que el "servei era per a tothom" i que se l'havia de treure. En aquesta mateixa direcció li va dir: "Si fos simbologia contrària -una xapa del PP o de Vox- també me l'hauria de treure".Tot seguit, ella va contestar-lo que "si donava servei a tothom, també ho havia de fer amb mi" i va reivindicar que "la neutralitat ha de garantir també la meva llibertat d'expressió com a ciutadana". Tot seguit, va qüestionar-li al sobre aquesta neutralitat: "Li vam dir que també hi havia un retrat del Borbó i que nosaltres no dèiem res"."Vam estar discutint però no hi havia manera i al final em vaig haver de treure la jaqueta", ha explicat.Pel que fa a les accions que emprendrà, ha confessat que s'havien posat en contacte amb col·lectius d'advocats per denunciar-ho.

