Detingut a Lleida després de fugir drogat amb un ciclomotor robat, sense casc ni carnet

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut aquest dilluns un noi de 18 anys després de fugir dels agents amb un ciclomotor robat, sense casc ni carnet.L'avís l'ha donat a les 8.45h un veí que ha vist un jove "conduint de manera estranya sense casc" pel carrer Lluís Companys de Lleida. Tot seguit, una patrulla ha vist aquest jove que circulava pel carrer Príncep de Viana i li han fet senyals perquè s'aturés però el noi no ho ha fet i ha continuat circulant fins l'avinguda Prat de la Riba envaint el sentit contrari de la circulació i sense respectar els senyals de trànsit, segons la Urbana, fins al carrer Valentí Almirall.Allà ha col·lidit amb un altre vehicle en sortir al carrer Salmeron sense respectar els senyals de trànsit. Aquest jove ha sortit corrents del lloc de l'accident fins que una patrulla l'ha aturat al carrer Alfred Perenya.Els agents l'han identificat com a M.S., de 18 anys, nascut al Marroc i veí de Lleida, i l'han detingut com a presumpte autor d'un delicte de furt d'ús de vehicle, conducció temerària, resistència i desobediència als agents, conduir sense haver obtingut mai el permís i també per conduir sota l'efecte de substàncies estupefaents, ja que ha donat positiu a la prova de drogo test.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)