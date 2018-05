Els tres convidats il·lustres a l'homenatge a Jordi Pujol que van declinar la invitació

La plana major del pujolisme es va trobar ahir a l'auditori de la Institució Cultural del CIC -just uns metres més enllà d'on l'espanyolisme incitava a retirar llaços grocs a la Via Augusta de Barcelona- per rendir homenatge a l'expresident de la Generalitat, camí del quart aniversari de la confessió sobre la fortuna a l'estranger. Hi havia exconsellers, alts càrrecs i família, tal com podeu llegir en aquesta crònica d'Oriol March.



Però no hi havia ningú de Junts per Catalunya i només Carles Campuzano d'entre els actuals dirigents del PDECat. Tres personalitats van justificar les absències.

El primer va ser Joaquim Triadú, màxim responsable del CIC i que va ser conseller de la Presidència amb Pujol, que va argumentar motius laborals. El segon va ser Artur Mas, que va al·ludir per carta a la "manca de temps" tot i voler mostrar afecte i cap al seu predecessor -que el va nomenar hereu el 2001- malgrat les "vicissituds de la vida". El tercer en excusar-se, l'editor Eliseu Climent, li va agrair a l'expresident el fet que moltes de les "esperances" dels Països Catalans no haurien aparegut sense la seva figura.Ho ha explicat Ferran Casas, avui a la seva secció El despertador. Podeu llegir-la íntegra aquí.

