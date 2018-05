Les recomanacions del cap de setmana: del festival Espurnes al Lactium de Vic

D'entre tota l'oferta cultural, aquestes són les propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura del cap de setmana. Aquest dijous ha començat Barcelona Poesia, l'esdeveniment que omple de versos la ciutat del 10 al 16 de maig . Entre els convidats, hi trobem l'autor romanès Mircea Cărtărescu, poeta, narrador i assagista, potser la veu més destacada de les lletres romaneses actuals. El seu darrer llibre de poemes arriba a Lleonard Muntaner en traducció de Xavier Montoliu i es va fer cèlebre a les xarxes per ser el llibre que llegia Carles Puigdemont fa uns dies. Una obra de referència en la trajectòria de l'autor, amb poemes "despullats, autèntics, oberts, senzills i sense retrucs o subterfugis" i que deixen pòsit durant dies.Tom Volf dirigeix aquest documental sobre la vida de Maria Callas, un retrat intimista amb testimonis de la mateixa cantant d'òpera, també del seu marit Aristòtil Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Lauren, John Fitzgerald Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor i moltes altres personalitats que van conèixer la diva més gran del segle XX.Neix el Festival Espurnes, amb la voluntat de crear un espai per demostrar que la música és un mitjà especialment eficaç per promoure la transformació social. En total, dotze hores de música de la mà d'artistes com Cesk Freixas, Mazoni, Miquel Abras, Paula Grande i molts més! També comptarà amb dos escenaris de petit format, espectacles destinats a un públic familiar, tallers, circ, xerrades, activitats per a tota la família i una fira de food trucks. Ideal per passar un gran dia a Llagostera, al Parc de l’Estació.El Lactium, la mostra de formatges catalans torna el proper cap de setmana, 12 i 13 de maig, al Parc Jaume Balmes de Vic. Enguany celebra 10 anys i ho fa amb uns objectius molt clars: consolidar el model al Parc Jaume Balmes, consolidar el nombre de formatgeries, augmentar el nombre de visitants per abastir aquestes formatgeries i fer cultura i divulgar l'univers del formatge artesà. Tal com explica Isaac Gelabert, director del Lactium, en aquesta entrevista: "S'ha de perdre la por al formatge" El CCCB presenta la setena edició del Primera Persona, un festival convertit en referència que reuneix creadors de diverses disciplines artístiques que basen la seva obra en la pròpia experiència vital. Entre els participants, noms com Carles Porta, Vivian Gornick, Sheela, Carla Simón, Elena Martín, Ishmael Reed, Marina Garcés o Virginie Despentes. Artistes de primera per a experiències úniques i intransferibles.