​Iniesta descarta la Xina i jugarà finalment al Japó

Per Minont el 8 de maig de 2018 a les 08:25 0 0

Al Japó? si allà no entenen l'espanyol. Com s'hi entendrà? Que aprendrà anglès o japonès? com? en uns mesos? en pocs anys? impossible! si aquí s'hi ha passat mitja vida i no sap parlar català que és molt més fàcil per un castellanoparlant! Ah! que com que el català no és necessari no l'aprenia? vaja, vaja. De fet la culpa la tenim nosaltres per no fer-lo necessari. Per no parlar a tothom amb la nostra llengua, i per no fer complir les lleis lingüístiques.