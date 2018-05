Un centenar d'espanyolistes surten a «netejar» Barcelona de groc

Insòlit! Els espanyolistes de Francesc Macià es camuflen amb barretines pic.twitter.com/lFe6JXZ9lF — Аnonymous Catalonia (@anoncatalonia) May 7, 2018

Membres dels CDR han sortit al carrer per omplir de llaços grocs diversos punts de Barcelona. Al vespre, els GDR volen "netejar" de groc la ciutat https://t.co/G4E3x7WxLL pic.twitter.com/2D2LadV92o — NacióDigital (@naciodigital) May 7, 2018

Membres dels CDR reivindicant la llibertat dels presos Foto: Aida Morales

VÍDEO Els GDR comencen el "comando neteja", tot seguint els passos dels @CDRCatOficial. A partir de les 22h volen començar a "netejar" Barcelona de groc https://t.co/Lg9L5tJO8i pic.twitter.com/IyTzXakLlo — NacióDigital (@naciodigital) May 7, 2018

Una concentració unionista i una "antifeixista" han coincidit a la part alta de l'Avinguda Josep Tarradellas de Barcelona, tocant a la plaça Francesc Macià, i han intercanviat crits i consignes durant prop d'una hora aquest dilluns a la nit.Almenys tres grups unionistes han convocat la concentració a través de les xarxes socials en aquest punt convidant qui volgués a anar a treure llaços grocs del Departament d'Ensenyament, a la Via Augusta. També a les xarxes socials grups autoanomenats "antifeixistes" i els CDR han convocat una concentració paral·lela per fer front a la primera.Els dos grups de gent s'han trobat a la plaça Francesc Macià davant d'un fort desplegament de Mossos d'Esquadra que ha evitat qualsevol altra cosa que no fos la crida de lemes d'ambdós signes. Així, s'han sentit lemes com "No, no, nazis no", "Fora feixistes dels nostres barris", "Fuera guarros de nuestros barrios", "Puigdemont a prisión", "Viva España" o "Agua y jabón es la solución".La primera cita, però, ha estat a les 19.30 hores davant del departament d'Ensenyament. Una trobada on han participat desenes de persones persones amb l'objectiu de fer "acte de presència" coincidint amb una convocatòria dels CDR per penjar llaços grocs i simbologia a favor dels presos.En aquesta primera convocatòria hi havia la intenció de seguir els CDR per anar veient els punts on actuen i després, de nit, fer "neteja". Els membres dels GDR i els del CDR han estat separats per tres furgonetes dels Mossos, i des dels grups espanyolistes s'ha exigit als policies que es multi els independentistes si incompleixen les ordenances de civisme. "Tothom pot reivindicar, però no embrutar", ha explicat Jaume Vizern, portaveu dels GDR.Malgrat que la "neteja" havia de començar de nit, a partir de les 20h, membres dels GDR han seguit els independentistes i han començat a retirar alguns llaços i símbols de suport als presos. Alguns han utilitzat cúters. S'ha viscut algun moment de tensió hi ha hagut tensió amb els periodistes que cobrien l'acció, perquè els GDR no volien ni càmeres ni que se'ls fessin fotografies.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)