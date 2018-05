Mas lamenta que no se l'hagi vetat a cap universitat europea o dels EUA però sí a Madrid

Artur Mas ha lamentat aquest dilluns que, si a la universitat "s'amputa" la llibertat d'expressió, "deixa de ser la universitat com l'havíem conegut". Mas ho ha dit després que la Universitat Politècnica de Madrid hagi vetat una seva conferència programada per dimecres amb el títol "Catalunya: l'ahir i el demà".La Politècnica ha argumentat que la presència del president podia "danyar la imatge de la universitat i crear una polèmica innecessària". Mas ha considerat que la llibertat d'expressió "hauria de ser fonament" a tot arreu però "sobretot a la universitat".En aquest sentit, l'expresident de la Generalitat ha explicat que, en els darrers dos anys, ha visitat moltes universitats d'Europa i dels Estats Units per parlar del procés d'independència català i "mai" se li ha limitat la llibertat d'expressió. Per això, ha considerat que la Universitat Politècnica de Madrid "ha fet gala de ser poc universitària i molt refractària al respecte i a la defensa de la llibertat d'expressió".Mas oferirà la conferència prevista el mateix dimecres a un altre espai molt més reduït, on se celebrarà a porta tancada per evitar possibles actes de boicot, malgrat que també es podrà seguir per streaming.

