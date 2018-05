TV3 prepara un programa per substituir Núria Roca

TV3 treballa en un programa per substituir Núria Roca, segons ha informat Rac1 . Al setembre, la televisió va posar a la nevera el programa de Roca,, i des d'aleshores, entre les 12 i les 14 hores es fa emissió conjunta amb el 324. Ara, TV3 ja dissenya el projecte que ocuparà aquesta franja, just abans del Telenotícies Comarques i el Telenotícies Migdia.Segons el Versió Rac1, TV3 treballa en un programa de producció interna, de cost mínim i en format megazine. Per ara se'n saben pocs detalls, però la televisió catalana vol apostar per un presentador jove de la casa i l'emissió començaria al setembre, amb el tret de sortida de la nova temporada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)