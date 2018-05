Pujol es reivindica i crida a seguir les «petjades de llibertat» dels seus mandats

Homenatge a Jordi Pujol Foto: Albert Alcalde

Jordi Pujol ha reaparegut en un acte de gran format aquest dilluns arran d'un homenatge que li han organitzat persones properes a l'auditori de la Institució Cultural del CIC. Pujol, citant un relat de Manuel de Pedrolo, ha recalcat que durant els seus mandats es va dur terme un seguit de "petjades de llibertat" que ara, segons ell, cal "resseguir". "Si no és així, el vent se les endurà", ha recalcat. "El poble no pot morir en un oasi decadent", ha afegit en una intervenció aplaudida per unes dues-centes persones, bona part d'elles properes a l'expresident ja fos a la Generalitat o al partit.L'expresident ha rebut elogis -set persones l'han reivindicat durant almenys una hora i mitja- i ha parlat sense embuts. "Sé que tots plegats hem fet molta feina i, evidentment, s'ha fet en temps de presidència meva o de persones de CiU", s'ha reivindicat, al mateix temps que recomanava "no caure en la falsa modèstia". Malgrat això, els esdeveniments dels últims anys -marcats per la confessió de la fortuna familiar a l'estranger- l'ha obligat a afrontar els aspectes més delicats de la seva biografia política i personal: "Us he de confessar que, personalment, em sento insatisfet i dolgut amb mi, no amb vosaltres, amb el país". Una manera, també, de demanar disculpes.Pujol, que ha aminorat les intervencions públiques al màxim des del 2014 però que no perd el pols de l'actualitat, ha fet servir les metàfores per referir-se a l'actualitat política, marcada per la incertesa sobre la investidura i la incògnita que el 155 ha projectat sobre el futur de l'autogovern. "Tenim moltes petjades fetes. Si algú s'ha extraviat, es va equivocar i va caure en un clot. Déu ja sabrà com ha de jutjar aquest tema. L'important és que s'hagi deixat petjada. I que els que venen al darrere hagin après la lliço. Que se sentin responsables del seu poble. El seu poble no pot morir en un oasi decadent", ha recalcat l'expresident, que ha considerat estar "en baixa forma"."Cadascú és responsable del seu moment", ha ressaltat l'exdirigent nacionalista, que ha estat acompanyat per membres de la seva família -Marta Ferrussola, Josep Pujol, Pere Pujol i Oleguer Pujol, entre d'altres- i per dirigents polítics com ara Carles Campuzano, Joana Ortega, Joan Rigol i Núria de Gispert. Al llarg de l'acte s'ha projectat un vídeo sobre la seva trajectòria política que ha obviat la confessió del 2014 i les qüestions judicials més espinoses que afecten la família al complet.

