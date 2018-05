Sabater perd la confiança del ple de Badalona i el 155 explora una alternativa

Els regidors del PSC a Badalona, al ple d'aquest dilluns. Foto: ACN

L'oposició de Badalona ha deixat sola a Dolors Sabater (Badalona en Comú) i ha votat en contra de la proposta de pressupost municipal vinculada a una qüestió de confiança que s'ha debatut en un ple extraordinari aquest dilluns. S'hi han oposat els deu regidors del PP, els tres del PSC i el representant de C's. Hi han votat a favor els 11 representants del PDECat, la regidora no adscrita i els membres de l'equip de govern (ERC, ICV-EUiA i Guanyem Badalona).Ara s'obre un període d'un mes en què l'oposició haurà de bastir una majoria alternativa per presentar una moció de cesura, un escenari que les forces partidàries del 155 ja han posat sobre la taula. De fet, l'exalcalde de la ciutat, Xavier García Albiol (PP), ha anunciat que iniciarà una ronda de contactes amb la resta de forces i el líder del PSC, Álex Pastor, també s'ha ofert per liderar el canvi. Amb tot, si no aconsegueixen tancar un pacte, els comptes de Sabater quedaran aprovats automàticament i l'actual executiu es mantindrà al capdavant de l'Ajuntament.L'alcaldessa ha obert el ple amb un to conciliador i estenent la mà al PSC -la formació que va donar-li suport en la seva investidura l'any 2015, i que era clau per tirar endavant els comptes- perquè deixés al marge les "discrepàncies ideològiques" i posés per davant els interessos dels veïns de la ciutat. "Tinc el convenciment que el que aquesta formació comparteix amb el govern local és molt més del que els separa", ha comentat la batlle, que ha manifestat la seva voluntat de "seguir confiant en el PSC".El president del grup municipal del PSC, Àlex Pastor, ha tornat a explicar que han perdut la confiança en Sabater perquè la batlle ha incomplert les dues condicions principals que van acordar per facilitar la seva investidura: neutralitat institucional al voltant del procés sobiranista i impulsar les polítiques socials. "Han trencat sistemàticament els pactes, no només amb nosaltres, també amb els veïns mentre es dedicava a agafar el micròfon per proclamar la República catalana", ha apuntat Pastor.En aquesta línia, ha acusat Sabater de no ser l'alcaldessa de tots els badalonins, d'haver-se mostrat com una "política radical" i d'haver-los "enganyat". Pastor considera que els socialistes són els únics que poden dialogar amb tots els agents polítics i socials i els més capacitats per construir ponts i aconseguir consensos. "No ens podem permetre dotze mesos més de paràlisis i diem prou a les ganes de dividir-nos", ha subratllat. Així mateix ha indicat que el PSC vol treure la ciutat de la situació de "fractura" a què els ha dut Sabater.Per tot plegat s'han postulat per liderar "un govern interí de perfil executiu que es posi a treballar en favor de Badalona i torni a mobilitzar tots els recursos de l'ajuntament". Així mateix ha convidat la resta de grups a sumar-se a un document que planteja aquest canvi de govern i ha advertit a Sabater i Xavier García Albiol que "el seu govern ja ha passat".Per la seva banda, el representant del PP en aquesta ciutat i portaveu de la formació a Catalunya, ha lamentat la situació de "paràlisi" en què es troba la població des de fa tres anys. "No podem seguir patint les conseqüències de tenir un govern que no governa", ha considerat García Albiol que ha indicat que "els veïns no necessiten més ideologia, necessiten solucions als problemes reals". També ha retret a l'executiu que només hagi treballat per "aconseguir els seus projectes partidistes i contaminar amb el procés la ciutat".El popular havia advertit a Sabater que, si perd la qüestió de confiança, dimarts mateix iniciarà una ronda de contactes "per arribar a un acord i posar punt i final a una etapa en què l'ajuntament de Badalona s'ha posat a favor del procés independentista". García Albiol està convençut que el PP, el PSC i Cs seran capaços d'entendre's "perquè Badalona recuperi la normalitat", una situació que només serà possible quan l'actual govern "abandoni la cadira que ocupa". Així mateix, ha dit que aquesta situació permetrà a la ciutadania estalviar-se un any més de "govern nefast" de Sabater.Des de C's, Juan Miguel López, ha assegurat que el problema és que "el poble no confia" que l'executiu actual compleixi els seus compromisos. "No seran recordats per millorar la vida dels veïns de Badalona", ha considerat López, que ha afegit que ho seran per haver donat suport a l'independentisme. "El procés els té agafats i no veuen més enllà de la seva pena", ha lamentat el portaveu d'aquesta formació que ha afirmat que els ciutadans "estan farts" del procés.Per tirar endavant una moció de censura calen 14 regidors, justament la suma que resulta de la unió dels membres dels tres partits que van donar suport a l'aplicació de l'article 155.Sabater ha lamentat la situació en considerar que aquest executiu és qui "ha revertit les retallades". La batlle ha recordat que des del moment en què es va produir el canvi de govern s'ha anat donant la volta a la "dramàtica" situació que s'estava produint i que ha suposat incrementar en 14 milions el pressupost entre el 2015 i el 2018. L'alcaldessa ha explicat que els nous comptes es situen en els 166,6 milions, el que suposa un increment del 4% respecte l'exercici anterior.Un dels principals objectius de la proposta és consolidar i ampliar els serveis públics. Per aquest motiu, contempla un important increment de les inversions en el capítol 1 -recursos humans-, augmenta un 500% les polítiques feministes i amplia l'assistència domiciliària per a les persones amb dependència. "No aprovar-lo és una pèrdua per tota la ciutat i un càstig per tots els veïns i veïnes", ha considerat Sabater.L'estratègia de vincular l'aprovació del pressupost municipal a una qüestió de confiança s'està convertint en un patró per als denominats governs del canvi. Abans de Badalona, altres municipis han passat per processos similars. La primera en fer-ho va ser Ada Colau a Barcelona l'any 2017 i novament ha fet ús d'aquesta eina per tirar endavant els comptes d'aquest 2018.En aquesta mateixa situació es va trobar el batlle de Cerdanyola, Carles Escolà el mes de maig de 2017. "Se que no és massa habitual i segurament és la primera vegada que passa a Badalona però és una forma pròpia del govern del canvi que posa per sobre de tot el projecte de transformació i de bé comú per tots els veïns i veïnes", ha explicat Sabater.Una dotzena d'alcaldes, senadors i diputats s'han concentrat davant la porta de l'ajuntament de Badalona per expressar el seu suport a Dolors Sabater. Entre d'altres han pres part en aquest acte la diputada al Parlament i portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alemany, que ha demanat a les forces polítiques que prioritzin les necessitats dels ciutadans i que deixin al marge els interessos partidistes.També hi han estat presents el diputat de la CUP Vidal Aragonès; els alcaldes de Cerdanyola del Vallès i Ripollet, Carles Escolà i Josep Maria Osuna; els senadors d'En Comú Podem Óscar Guardingo i Joan Comorera; així com el coordinador del grup parlamentari d'En Comú Podem, Marc Grau.

