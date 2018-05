Tardà avisa que si unes eleccions fan recular l'independentisme «a alguns els haurà de caure la cara de vergonya»

Si se’ns porta a noves eleccions (tenint presos i exiliats) i en resulta un Parlament sense majoria independentista, a alguns els haurà de caure la cara de vergonya. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 7 de maig de 2018

Esquerra Republicana ja va assumir amb preocupació que Junts per Catalunya (JxCat) tornés a proposar a Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat. Aquesta tarda, després que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, hagi assegurat que no permetran la investidura d'un "president de palla", el diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha tornat a reivindicar la necessitat de formar govern davant del perill d'anar a noves eleccions i que l'independentisme perdi la majoria parlamentària."Si se'ns porta a noves eleccions (tenint presos i exiliats) i en resulta un Parlament sense majoria independentista, a alguns els haurà de caure la cara de vergonya", ha advertit a Twitter el republicà davant de la possibilitat de noves eleccions si es continua forçant els terminis.El dissabte passat Junts per Catalunya va celebrar una reunió a Berlín per proposar de nou Puigdemont com a candidat a president de la Generalitat. El ple s'hauria de fer el 14 de maig i la investidura seria possible gràcies a la reforma de la llei de la Presidència, que permet investir un president a distància.El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, però, ja ha anunciat que reunirà en les properes hores el consell de ministres de forma extraordinària per recórrer al Tribunal Constitucional (TC) , i a més a més, aquesta tarda Millo ha assegurat que la possibilitat que Puigdemont sigui investit és "zero" i ha remarcat que no hi haurà un "president de palla".

