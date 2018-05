Telecinco rebutja un programa de Josep Cuní

Telecinco ha rebutjat una proposta de programa presentada per Josep Cuní, segons a informat Rac1. El popular periodista havia dissenyat un programa de format diari per als vespres, tipus informatiu però també amb tertúlia. Segons ha explicat el programa Versió Rac1 , la frase exacta per rebutjar el projecte ha estat "Josep, ningú et coneix a Espanya".Sempre segons l'emissora, la frase l'hauria dita el mateix director general de Mediaset, Paolo Vasile, que tot i reconèixer la trajectòria de Cuní a la televisió catalana, considera que a l'estat espanyol la seva popularitat és menor.

