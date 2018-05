La proposta de Josep Cuní que Telecinco va rebutjar

El programa Versió RAC1 va informar aquest dilluns que Telecinco havia rebutjat una proposta de Josep Cuní. El projecte consistia en un programa de format diari per als vespres, tipus informatiu però també amb tertúlia.Cuní ha negat la informació –queva reproduir citant RAC1- i ha comunicat al programa que tot plegat va passar fa dos anys i va ser una conversa informal. Versió RAC1 va informar que l'argument per rebutjar la proposta per part de Paolo Vasile, director general de Mediaset, va ser: "Josep, ningú et coneix a Espanya".

