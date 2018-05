La fotografia de Sergio Ramos que sorprendrà molts culers

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 7, 2018

Si algun jugador encarna a dia d'avui el madridisme aquest és Sergio Ramos. El central, capità del conjunt blanc, és un dels líders del vestuari i sent com el qui més la rivalitat amb el conjunt català. L'endemà d'un clàssic d'alta tensió, Ramos ha compartit una fotografia que ha sorprès molts culers. És aquesta:S'hi pot veure el jugador andalús lluint una samarreta d'Andrés Iniesta, que ahir va disputar el seu últim clàssic, amb un text que defuig rivalitats i reconeix la qualitat futbolística del manxec. "Més enllà d'allò que ha passat al terreny de joc, el d'ahir serà recordat com el Clàssic d'Andrés Iniesta, un clàssic de veritat", ha dit. "Se't trobarà a faltar, amic", ha afegit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)