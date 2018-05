​Facebook es podrà instal·lar a la Torre Agbar aquest mateix estiu

Després que Agbar traslladés la seu, havia d'ubicar-s'hi un hotel de luxe, però els promotors van renunciar al projecte

La Torre Agbar ha passat a denominar-se Torre Glòries. Foto: Adrià Costa

El govern municipal i l'oposició celebren l'arribada de Facebook a la capital catalana i ho titllen de "gran notícia"

La Torre Agbar de Barcelona, ara denominada Torre Glòries, ja disposa del primer inquilí confirmat, mig any després que se li hagués de buscar un nou destí perquè la ciutat no va obtenir la seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA) . La companyia nord-americana Facebook l'ha escollit per instal·lar un dels seus centres de control de les fake news , les notícies falses. No ha transcendit qui més acompanyarà la xarxa social a l'edifici. La propietat, l'empresa immobiliària Merlin Properties, està rehabilitant-lo i es troba en plena fase de comercialització d'oficines. Calcula que fins al juliol no s'hi podrà instal·lar cap inquilí.Facebook vigilarà i eliminarà continguts des de les plantes que ha llogat l'empresa Competence Call Center (CCC) amb seu a Viena (Àustria), la qual ocuparà 500 persones que treballaran per a la xarxa social que pilota Mark Zuckerberg. CCC ja havia anunciat fa uns dies el lloguer de 9.000 metres quadrats de vuit plantes de la icona barcelonina. Aquesta mateixa empresa té un centre de control a Essen (Alemanya) que ja està dedicat a Facebook, també amb uns 500 treballadors. A la pàgina web , CCC ja ha publicat ofertes de treball que responen a una trentena de perfils per cobrir vacants a Barcelona, entre les quals figuren directors d'operacions, relacions humanes i qualitat. A més, es requereixen gestors de xarxes socials en diversos idiomes, entre els quals català, castellà, danès, francès, holandès, italià, noruec, portuguès i suec. Molts dels d'espanyol i portuguès estan enfocats a l'Amèrica Llatina. Al web s'adjunta un mapa on ja se situa la seu de l'empresa a la Torre Agbar, que està a la plaça de Glòries.L'anunci sobre Facebook arriba dos mesos després que la Comissió Europea donés un ultimàtum de dos mesos a les xarxes socials perquè presentin un codi de conducta per lluitar de manera efectiva contra les fake news. I ho farà des de la Torre Agbar, que està ubicada en un extrem del denominat districte de la innovació –el [email protected] És obra de l'arquitecte Jean Nouvel, i té una superfície bruta de 37.614 metres quadrats i 34 plantes. Està buida des del 2015, quan Agbar es va traslladar a la Zona Franca de Barcelona.El grup andorrà Emin Capital va adquirir l'immoble a la companyia d'aigües el 2013 per ubicar un hotel de luxe de la cadena Hyatt, i aconseguia esquivar la moratòria hotelera del govern d'Ada Colau, però va acabar renunciant al projecte . Colau no va amagar mai que no veia amb bons ulls el projecte. Llavors Merlin Properties va comprar per 142 milions d'euros l'edifici, que li va costar tants milions com metres d'altura té, sent el tercer bloc més alt de Barcelona, amb la intenció de destinar-lo a oficines.L'aterratge de Facebook a la torre s'ha fet públic mig any després que s'hagués de buscar un nou destí per a l'edifici, que s'havia reservat per acollir l'Agència Europea del Medicament. El Brexit, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, va provocar el canvi de ciutat de l'agència. Barcelona era una de les candidates, però el Consell d'Europa va acabar escollint Amsterdam.La decisió es va prendre el novembre, i va generar una nova tempesta política. En el centre de l'huracà es van situar les imatges de les càrregues policials de l'1 d'octubre per evitar el referèndum sobre la independència, i el possible efecte que va tenir a l'hora d'afeblir les possibilitats de Barcelona per quedar-se amb l'EMA, que la ciutat no va aconseguir atreure per segon cop.La torre segueix en obres de rehabilitació per adaptar-la perquè pugui acollir oficines de diverses empreses. Merlin Properties no ha revelat amb qui està en converses perquè s'instal·li a la resta de l'edifici que segueix lliure, però sí que ha mogut fitxa per obrir un mirador a la 31a planta. Segons fonts municipals, l'Ajuntament està tramitant una llicència per habilitar el subterrani, on hi ha un auditori, afegint una entrada des del carrer diferenciada per accedir amb un ascensor directe a la part superior de l'edifici.Des del govern de Colau, el regidor de Turisme, Comerç i Mercats , Agustí Colom, ha celebrat que Facebook hagi triat Barcelona, i ha dit que l'Ajuntament es posarà en contacte amb l'empresa per ajudar-la i facilitar el seu "aterratge" a la ciutat. "Ens sembla una gran notícia, que va en la dinàmica econòmica de la ciutat, que no ha deixat d'atreure inversió en els darrers anys", ha destacat Colom, i ha subratllat que és una bona notícia per a un sector emergent com el de les noves tecnologies i donar sortida al talent de la ciutat.Colom ha explicat que el consistori ha treballat amb l'empresa propietària de la Torre Agbar per trobar una "solució" a les oficines buides, ja que després de ser descartada com a seu de l'Agència Europea del Medicament s'ha concebut com un espai perquè múltiples inquilins instal·lin oficines. "Esperem que el treball que fem es materialitzi en els propers dies amb noves inversions", ha afegit, i ha assegurat que Barcelona és una ciutat a tenir en compte per a les empreses que volen realitzar noves inversions.L'oposició municipal també ha celebrat l'arribada de la xarxa social, i ha utilitzat fórmules com "gran notícia" i "molt bona notícia". Jaume Ciurana (PDECat) ha subratllat que assenyala les "mentides interessades" sobre el futur econòmic de Catalunya. Alfred Bosch (ERC) creu que es necessiten "molts més" inversions com aquesta. Jaume Collboni (PSC) creu que la ciutat "necessita recuperar la confiança i posar en valor la seva capacitat d'innovació". Alberto Fernández Díaz (PP) s'ha expressat amb termes similars al socialista, i ha afegit que, "malgrat el procés i Colau, Barcelona té un ADN propi que la fa única".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)