La CUP avisa JxCat i ERC: si no hi ha desobediència, farà «oposició activa»

La CUP reclama un moviment popular independentista amb "plena autonomia i capacitat d'organització, amb una agenda pròpia per ser motor d'una nova etapa de mobilitzacions i desobediència"

La CUP veu un "error" no haver "parat prou atenció a les problemàtiques de les classes populars" durant l'anterior full de ruta sobiranista

Els anticapitalistes volen denunciar conjuntament que a Catalunya es viu "una mena de de Guantánamo europeu on es jutja amb el dret penal de l'enemic"

La CUP ha evidenciat aquest dilluns la seva disconformitat amb l'estratègia que segueixen JxCat i ERC. En una conferència política en què han desgranat la seva proposta per avançar en la implementació de la República, dirigents dels anticapitalistes han reclamat a les altres formacions independentistes que retornin a l'estratègia de la ruptura i la desobediència i, per exemple, que impulsin una assemblea d'electes que serveixi de base d'una "nova institucionalitat" amb base local o que apliqui les lleis frenades per la justícia espanyola. Si no ho fan, han avisat que faran "oposició activa".El cap de files de la CUP al Parlament, Carles Riera, ha criticat el que considera una voluntat de JxCat i ERC d'"entrar en un nou cicle autonòmic i fer molt difícil qualsevol actuació desobedient o unilateral" a la qual haurien renunciat aquestes formacions. De fet, també ha criticat que, després de l'1-O, es va evidenciar la "manca de capacitat i de voluntat real per part de l'independentisme hegemònic" d'implementar la República catalana.Per això, la CUP vol reflexionar sobre com forçar una "revolta popular efectiva que destitueixi el règim del 78 i institueixi la República" en un marc estatal i europeu advers en què, a més, tem que l'​escenari repressiu es pot allargar. En aquest sentit, ha lamentat que "cap força de tradició democràtica de l'Estat s'ha solidaritzat amb la causa independentista", en contrast amb la resta del món, on grans formacions d'esquerres sí que s'hi han mullat. En tot cas, posa en valor el "cert desgast de l'estat espanyol, fins i tot pel que fa a la seva legitimitat a nivell internacional", així com el fet que "el moviment republicà no ha deixat de créixer".La diputat de la CUP Natàlia Sànchez ha proposat que el procés "torni a gravitar sobre la mobilització popular i la desobediència civil no violenta" en un "escenari polític que depassi novament les institucions". Aquest moviment, segons els anticapitalistes, hauria de gaudir de "plena autonomia i capacitat d'organització, amb una agenda pròpia per ser motor d'una nova etapa de mobilitzacions i desobediència, amb nous lideratges col·lectius" i ha d'anar acompanyada d'"actes de sobirania institucional" i de tasques de lluita antirrepressiva i acció internacional.Pel que fa als actes de sobirania institucional, Sànchez ha proposat prioritzar "l'actualització i aplicació de totes les lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional (TC)", així com impulsar una "assemblea d'electes per reforçar el procés destituent del règim del 78". La seva acció política hauria de girar entorn la recuperació de la titularitat pública de recursos i serveis bàsics com l'aigua, la creació d'una banca pública o la priorització de la sanitat i educació públiques i, en definitiva, en "legislar i aplicar polítiques públiques en favor de les classes treballadores".De fet, considera un "error" el fet de "no haver parat prou atenció a les problemàtiques de les classes populars", ja que "el país no està dins les quatre parets del Parlament i està patint una greu dificultat vital". "Eixamplem la base desemmascarant els còmplices de l'Íbex 35 que són contraris a la gent", ha reclamat. Sigui com sigui, si JxCat i ERC no retornen a aquesta estratègia desobedient, ha avisat que la CUP "assumirà un rol d'oposició activa i combativa dins i fora de les institucions" per forçar un nou cicle de mobilitzacions per eixamplar la majoria i emprendre un nou cicle trencador.Laia Estrada, portaveu del secretariat nacional dels anticapitalistes i regidora a Tarragona, ha insistit en la "perplexitat i deserció per concretar el full de ruta que permeti concretar el mandat de l'1-O", per part de l'independentisme majoritari. "Seguim sense conèixer de primera mà les estratègies més enllà de la ponència d'ERC ", ha lamentat i, en tot cas, ha asseverat que "la via parlamentària s'ha manifestat insuficient, ja que ha anat xocant amb el mur de l'Estat" i actualment existeix "un Parlament autonòmic més buit de sobirania que mai".Per això, ha apostat per reforçar la tasca municipalista, impulsant una "acció municipal coordinada i desobedient que doti de contingut el projecte republicà" i que també posi al centre de l'agenda política la recuperació dels serveis públics i l'aplicació de les lleis socials vetades per l'Estat "amb la mateixa fermesa i convicció amb què es va fer l'1-O", per evidenciar que "la desobediència no només és una estratègia a emprar per defensar els drets nacionals sinó també per defensar els drets socials".Des del món municipal, la CUP aposta per "construir un contrapoder per moure la política institucional cap a posicions rupturistes a partir de la desobediència civil no violenta", fent emergir una "institucionalitat pròpia que enforteixi aquesta construcció de sobiranies a través de 900 contrapoders locals que construeixin des de la base amb el suport dels veïns". En aquest sentit, l'assembla de càrrecs electes que proposen, per exemple, hauria d'impulsar el procés constituent i construir una legitimitat institucional nova i de caire republicà. Una estratègia a nivell local que veu imprescindible, "especialment ara que l'Associació de Municipis per la Independència està aturada i sense iniciativa política".En aquest marc, Estrada també ha reclamat una estratègia antirrepressiva compartida per fer front a l'"onada repressiva i sense precedents", la qual ha de servir de "palanca i no un fre". L'aposta dels anticapitalistes és "fer del cas català una mena de Guantánamo europeu on es jutja amb el dret penal de l'enemic", ja que "a l'independentisme se li està aplicant una doctrina del xoc de manual amb la complicitat dels mitjans de comunicació espanyols". De fet, Estrada ha assegurat que a la seva formació són "molt conscients del que implica mantenir la via unilateral i desobedient" i, per això, quan buscaven candidats per al 21-D, els demanaven si estaven disposats a "assumir totes les conseqüències".A més d'altres diputats i altres dirigents de la CUP, al casal la Violeta de Gràcia hi havia també representants de les altres formacions sobiranistes. Entre ells, han escoltat atentament el projecte anticapitalista els diputats de JxCat Francesc de Dalmases i Aurora Madaula, el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, el vicesecretari general de coordinació interna dels republicans, Isaac Peraire, i el membre de la coordinadora de Catalunya en Comú David Companyon

