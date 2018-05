Rivera critica la «laxitud cap els colpistes» del govern espanyol

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha tornat a demanar al president espanyol, Mariano Rajoy, que recorri davant del Tribunal Constitucional (TC) el vot delegat de Carles Puigdemont i Toni Comín. Rivera, segons ha assegurat, està "sorprès i estranyat" de la "laxitud cap als colpistes" que mostra el govern espanyol."És un cas fraudulent, ningú pot demanar el vot delegat estant fugit i imputat per delictes tan greus", ha continuat el líder del partit taronja. De fet, Ciutadans ja va recórrer aquest vot delegat al TC la setmana passada i va demanar al tribunal que adopti mesures cautelars per suspendre la seva capacitat de votar a distància.Ciutadans, que no entén per què l'executiu popular encara no ha fet el pas que la formació taronja ja va fer dijous passat, preguntarà durant la sessió de control al govern espanyol perquè encara no s'ha demanat al TC que impugni aquest vot delegat.Perquè el Tribunal Constitucional pugui admetre a tràmit aquesta mesura, però, com a norma general, l'ha de presentar l'executiu espanyol. Tot i això, Cs argumenta la decisió de recórrer afirmant que aquest recurs és "d'urgència excepcional".D'altra banda, el president de Cs ha carregat contra el cas dels nou professors de Sant Andreu de la Barca denunciat per la Fiscalia per un delicte d'odi. Segons Rivera, han atemptat contra la convivència i espera que la justícia actuï i cursi la querella de la Fiscalia. "Un professor és el més important que té un país i ha de servir a la convivència i mai assenyalar o coaccionar menors, això és molt greu", ha manifestat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)