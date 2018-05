Urkullu ja se sent lliure per aprovar els pressupostos de Rajoy

El PNB se sent lliure per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Així ho ha assegurat el lehendakari Íñigo Urkullu en declaracions a Ràdio Euskadi. Segons el president basc, hi ha forces sobiranistes que han deixat enrere la via unilateral a la independència, tot citant PDECat i ERC, i creuen que cal un govern efectiu abans del 22 de maig. Urkullu considera que a partir d'aquest moment, el PNB no és ningú per condicionar i el seu partit "se sent lliure per negociar" els comptes públics presentats per l'executiu de Mariano Rajoy. Urkullu h qualificat la proposta d'investidura de Carles Puigdemont de ser "poc realista".El posicionament de forces independentistes fa que el criteri inicial del PNB de rebutjar els pressupostos si no es posava fi al 155 a Catalunya està ja esgotat. Ja fa setmanes que s'especulava amb l a possibilitat que el PNB donés un gir en la seva posició de partida , com es va evidenciar eñl 26 d'abril amb la decisió de no presentar una esmena a la totalitat i, tot seguit , el seu rebuig al Congrés a les esmenes a la totalitat dels comptes.Urkullu ha fet aquestes declaracions en les que han estat les primeres a un mitjà públic després de la declaració d'ETA de dissoldre's. El dirigent nacionalista ha afirmat que no hi ha res a agrair a l'organització armada i ha criticat que ETA no hagi fet cap declaració per assumir la seva responsabilitat. Ha criticat la política penitenciària de l'estat i ha considerat que Rajoy és presoner "del discurs que el PP ha construït des dels temps d'Aznar".

