Millo defensa l'operació espanyolista per retirar llaços grocs a Barcelona

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha defensat aquest dilluns l'anomenada "operació Troya" promoguda pels autodenominats Grups de Defensa i Resistència -de caràcter espanyolista- per tal de retirar llaços grocs de la via pública a Barcelona. "La mateixa llibertat d'expressió tenen els uns que els altres", ha recalcat Millo, en referència als comitès de defensa de la República (CDR).El dirigent del PP ha apuntat que la iniciativa de retirar llaços grocs és fruit del "moment excepcional", i ha demanat a tothom "comportament cívic". Les accions dels Grups de Defensa i Resistència es duran a terme a la Via Augusta, davant del departament d'Ensenyament, i a la Plaça Francesc Macià.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)