El portal de música en català Viasona estrena web i inicia nova etapa

El nou portal web de Viasona

El portal de música en català Viasona creix i inicia una nova etapa amb redisseny del portal web i una nova secció –la Revista – que s'afegeix a l' Enciclopèdia . Viasona va néixer el 10 de setembre de 2010 amb l’objectiu de recopilar tota la música feta en català, ordenar-la, catalogar-la, i presentar-la de manera lliure i gratuïta a Internet.Vuit anys després del seu naixement, el nou web creix amb la secció Revista, on s’ofereixen continguts de l’actualitat musical catalana per tal de donar un servei més global. "L’objectiu és convertir Viasona en un referent comunicatiu del sector vinculat a notícies i aportant una visió global a l’usuari que pot consultar les fitxes d’un grup i les seves notícies en un sol espai digital", tal com detallen els responsables. Els continguts ja existents d'Enciclopèdia també han estat modificats per tal de fer més fàcil l’accés a tota la informació de la pàgina.El nou projecte del web s’ha finançat gràcies a la resposta de 146 mecenes que van col·laborar en la proposta de renovació impulsada a la plataforma de microfinançament TotSuma . Per la gestió d’aquest nou projecte, Viasona incorpora Maria Fuster, professional de la comunicació cultural des de fa més de 10 anys, que adoptarà el rol de redactora en cap del portal.

