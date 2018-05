L'espanyolisme surt a «netejar» Barcelona de groc

Membres dels CDR han sortit al carrer per omplir de llaços grocs diversos punts de Barcelona. Al vespre, els GDR volen "netejar" de groc la ciutat https://t.co/G4E3x7WxLL pic.twitter.com/2D2LadV92o — NacióDigital (@naciodigital) May 7, 2018

Membres dels CDR reivindicant la llibertat dels presos Foto: Aida Morales

VÍDEO Els GDR comencen el "comando neteja", tot seguint els passos dels @CDRCatOficial. A partir de les 22h volen començar a "netejar" Barcelona de groc https://t.co/Lg9L5tJO8i pic.twitter.com/IyTzXakLlo — NacióDigital (@naciodigital) May 7, 2018

Un centenar d'espanyolistes es preparen per anar a treure llaços grocs pic.twitter.com/qkWKWonwEJ — Аnonymous Catalonia (@anoncatalonia) May 7, 2018

L'espanyolisme s'activa i, a través dels Grups de Defensa i Resistència (GDR) ha organitzat aquest dilluns dues convocatòries per "netejar" la ciutat de Barcelona de groc. La primera cita ha estat a les 19.30 hores davant del departament d'Ensenyament. Una trobada on han participat desenes de persones persones amb l'objectiu de fer "acte de presència" coincidint amb una convocatòria dels CDR per penjar llaços grocs i simbologia a favor dels presos.Segons han explicat els GDR, en aquesta primera convocatòria no s'anirà perseguint els CDR pels carrers sinó que es fixaran on han penjat llaços grocs i, a partir de les 22h, faran "neteja". Els membres dels GDR i els del CDR han estat separats per tres furgonetes dels Mossos, i des dels grups espanyolistes s'ha exigit als policies que es multi els independentistes si incompleixen les ordenances de civisme. "Tothom pot reivindicar, però no embrutar", ha explicat Jaume Vizern, portaveu dels GDR.A partir de les 20h, membres dels GDR han seguit els independentistes i han començat a retirar alguns llaços i símbols de suport als presos. Alguns han utilitzat cúters. S'ha viscut algun moment de tensió hi ha hagut tensió amb els periodistes que cobrien l'acció, perquè els GDR no volien ni càmeres ni que se'ls fessin fotografies.A les 22h, un centenar d'espanyolistes s'han preparat per anar a arrencar llaços grocs als carrers de Barcelona.Es fa difícil obviar el punt de convocatòria dels GDR, just el dia abans que que els secretaris d'estat del ministeri de l'Interior i d'Educació es reuneixin aquest dimarts amb famílies d'agents de la Guàrdia Civil, arran del cas de Sant Andreu de la Barca per mostrar-los el seu suport.Els GDR, però, també han convocat una segona trobada aquest dilluns al vespre a les 22.00 hores a la plaça Francesc Macià, amb diverses organitzacions espanyolistes confirmades. Entre elles, Brigada 155, Diagrocs, Els Segadors del Maresme, Resistència Vallès, Unidad Montcada, Tabarnia Sur, G.T.A., Alta Tabarnia i Groc Enlloc. Algunes d'aquestes organitzacions -de Barcelona o vingudes d'arreu de Catalunya-, s'han desmarcat de la convocatòria anterior, on asseguren que "no seran responsables del que passi".L'operació agafa el nom de Troia, ja que es preveuen infiltrats dels GDR entre els grups d'independentistes que pengen llaços grocs i propaganda en favor dels presos, per tal de saber els punts on l'independentisme actuarà. Sobre aquests, els GDR "netejaran".El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha defensat l'"operació Troia", per tal de retirar llaços grocs de la via pública a Barcelona . "La mateixa llibertat d'expressió tenen els uns que els altres", ha recalcat, i ha indicat que la iniciativa és fruit del "moment excepcional". Per això, ha demanat a tothom un "comportament cívic".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)