Cs proposarà dimarts al Congrés condecorar els policies destinats a Catalunya per l'1-O

Ciutadans demanarà aquest dimarts al Congrés que es reconegui amb la Creu al Mèrit amb Distintiu Blanc els milers de policies i guàrdies civils que van formar part de la batejada com "operació Copèrnic", que es va desenvolupar a Catalunya davant el referèndum de l'1 d'octubre.La formació liberal defensarà a la comissió d'Interior de la cambra baixa una proposició no de llei, registrada el mes de novembre, en la qual planteja que es concedeixin aquestes distincions a la Guàrdia Civil i la Policia "com a reconeixement de la professionalitat i saber fer" dels seus agents "davant la insostenible situació política i social" que es va viure a Catalunya abans i després de l'1-O.Les condecoracions que poden rebre a Espanya els membres del Cos Nacional de Policia són la Medalla d'Or, la Medalla de Plata o la Creu amb distintiu vermell o blanc. Quant als guàrdies civils, poden ser reconeguts amb la Gran Creu, la Creu d'Or, la Creu de Plata i la Creu amb distintiu vermell o blanc.En la seva iniciativa, els d'Albert Rivera assenyalen que els efectius que van integrar l'"operació Copèrnic" van ser objecte d'"assetjaments, intimidacions, rebutjos, desallotjaments dels hotels [...] i un llarg etcètera de situacions d'assetjament", a les que, segons destaca, "van respondre amb una gran professionalitat i saber fer, per sobre de l'exigible davant de situacions de tanta tensió".També posen en relleu les condicions en què els policies i guàrdies civils van treballar aquest temps a Catalunya, "no sent aquestes les més apropiades pel que fa a allotjament i manutenció", sobretot tenint en compte "la gran tensió" en les que es van veure immersos durant el desenvolupament de les seves funcions. A això s'hi va sumar, segons Ciutadans, "les jornades maratonianes sense descans, arran de la insostenibilitat de la situació, i l'absència de permisos, vulnerant així la normativa laboral que regula la jornada laboral d'aquests agents".Per això, la formació liberal sosté que s'ha de premiar la tasca realitzada la tardor i hivern passats pels agents policials a Catalunya, on van viure "una situació extrema sense precedents" que la pròpia societat espanyola ja "va reconèixer" manifestant-li el seu suport en els carrers al crit de "No esteu sols".

