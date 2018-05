Això és el que no has de fer quan algú t'envia un whatsapp, segons els experts

Ets dels que triga hores a respondre els missatges de WhatsApp? Doncs segons els experts és un molt mal costum que pot acabar passant factura a les teves relacions.Segons explica el terapeuta Kurt Smith a The Huffington Post , "no contestar missatges" -o trigar en fer-ho- és una de les queixes més freqüents entre les parelles. "Tots dos sexes són igual de culpables de fer un mal ús dels missatges i tenen les mateixes probabilitats d'acabar adoptant un comportament passiu-agressiu", assenyala.Aquest comportament, però, no només afecta l'àmbit de la parella, sinó també a les relacions de família i amistats. Diane Gottsman, experta en protocol, detalla que els pares i les persones grans solen ser més propensos a no contestar whatsapps. Encara que potser no ho facin intencionadament, aquesta actitud fa que els seus fills, per exemple, es puguin sentir ignorats o pensin que els seus pares no els volen ajudar.I és que, tal com assegura Kurt Smith a The Huffington Post "ignorar algú és una falta de respecte" i és per això que no ens prenem bé que "una persona que ens importa ens tracti així".És per tot plegat que els experts recomanen respondre els missatges com més aviat millor, encara que sigui amb un "ho he llegit i et contestaré més tard". D'aquesta manera s'eviten possibles malentesos.

