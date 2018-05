Òmnium trasllada a Puigdemont la «preocupació» per la manca d'estratègia unitària

Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, ha traslladat aquest dilluns al president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, la "preocupació" per la manca d'estratègia unitària de l'independentisme en el calendari de la investidura. Així ho ha informat Òmnium en un comunicat, en el qual demana un front unitari per tal d'actuar contra la repressió i "fer la República".Segons l'entitat, l'estat espanyol és el responsable que no s’hagi pogut constituir Govern a Catalunya "amb la repressió, l'aplicació del 155 i la vulneració de drets dels electes". En aquest sentit, el vicepresident d'Òmnium, ha considerat que és "important i urgent "recuperar les institucions segrestades per un 155 antidemocràtic".

