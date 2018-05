Investiguen si l'accident a la C-12 on van morir tres persones va ser intencionat

Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes del sinistre en el que ahir van morir tres persones a la C-12 a Llardecans (el Segrià). No es descarta cap hipòtesi, fins i tot la possibilitat que el conductor de la furgoneta impactés intencionadament el seu vehicle contra el turisme. L'home no va morir a l'acte i alguns testimonis asseguren que després del xoc el van veure autolesionant-se amb un estri punxant.L'única supervivent de l'accident que va tenir lloc ahir diumenge al vespre a la C-12 a Llardecans i que va resultar ferida de gravetat està estable i evoluciona favorablement. Segons fonts de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova on es troba ingressada la dona, està conscient i es troba a la unitat d'Urgències del centre hospitalari.El tràgic sinistre va resultar amb tres víctimes mortals; dos van ser el xofer del turisme, un Mosso d'Esquadra fora de servei veí d'Alpicat, i la passatgera del darrera del vehicle, una veïna de Golmés (Pla d'Urgell). També va morir el conductor de la furgoneta que va impactar frontalment contra el turisme, un veí de Lleida.

