Ángel Garrido pren el relleu de Cifuentes a la Comunitat de Madrid

El Comitè Electoral del PP ha optat aquest dilluns per una línia continuista i ha designat Ángel Garrido, el qui va ser número dos de Cristina Cifuentes, com a candidat a la presidència de la Comunitat de Madrid. Garrido se sotmetrà els pròxims dies a una sessió d’investidura a l’Assemblea de Madrid, on serà elegit amb els vots de la seva pròpia formació i de Cs. Amb tot, el PP no es compromet encara a designar-lo candidat a les eleccions autonòmiques del 2019.

