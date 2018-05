ERC demana una reunió a JxCat per abordar una «investidura efectiva»

ERC reclama a JxCat una reunió bilateral per abordar com fer una "investidura efectiva" que permeti "formar Govern, recuperar eleccions, posar fi al 155 i evitar les eleccions". La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha evitat valorar l'opció d'investir a distància Carles Puigdemont el 14 de maig, com ha proposat la candidatura del president català , per bé que ha demanat poder "traçar de forma conjunta els propers passos, dia a dia, tenint en compte els factors externs i les complexitats que poden arribar".La dirigent d'ERC ha deixat entreveure que la reforma de la llei de la presidència pot no ser suficient per ratificar Puigdemont al capdavant del Govern en avisar que no es pot "malbaratar el resultat del 21-D" i cal evitar com sigui uns nous comicis. Aquesta trobada hauria de ser "bilateral", per bé que també es podrien fer extensius els contactes a la CUP, segons Vilalta, que ha instat a treballar per "donar respostes a quins han de ser els propers passos a fer durant aquesta setmana". Després de la proposta de JxCat de dissabte, els republicans volen pactar els nous passos de forma "conjunta, pactada, acordada i consensuada".Vilalta ha reiterat la seva "insistència en la recuperació del Govern i fer fora del 155", ja que vol evitar "un dia més sota el 155 ni amb la Generalitat governada des de la Moncloa". "Emplacem-nos per a la investidura efectiva", ha demanat, per evitar així "unes eleccions que no són bones per a ningú". En primera instància, el nou Govern ha de "liderar una legislatura que serà excepcional però que ha de començar per revertir totes les vulneracions i ingerències per part de l'Estat".Pel que fa a les crítiques rebudes des de determinats sectors a la nova ponència política d'ERC , que alguns titllen de passa enrere , la portaveu del partit ha defensat que es tracta d'"una proposta per fer la independència". "Aportem respostes, llum i mirada curta, mitja i llarga", ha assegurat, per tal de "seguir fent República, avançar cap a la seva materialització i implementació". "Som els únics que aportem aquestes respostes i propostes", ha insistit Vilalta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)