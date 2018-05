Mas oferirà la conferència vetada en un altre espai de Madrid

La Universitat Politècnica de Madrid ha vetat una conferència que l'expresident de la Generalitat Artur Mas havia d’oferir el pròxim dimecres a les seves instal·lacions amb el títol "Catalunya: l'ahir i el demà", argumentant que la seva presència "pot danyar la imatge de la universitat i crear una polèmica innecessària", segons van informar els seus organitzadors, l'Associació Ítaca-UPM.L'entorn del president ha informat que, fruit d'aquesta prohibició, l'acte tindrà lloc el mateix dimecres a un altre espai molt més reduït, on se celebrarà a porta tancada per evitar possibles actes de boicot, malgrat que també es podrà seguir per streaming. Segons ha fet públic l'Associació Ítaca, l'acte ha estat prohibit tant per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) com per l'Escola Superior d’Enginyers Industrials (ETSII), que és on s'havia de celebrar.Per aquest motiu, l'Associació ha informat en les últimes hores als participants que "després d'algunes dificultats" el debat tindrà lloc "de forma privada i amb un aforament molt limitat" i només s’hi podrà accedir prèvia inscripció.Mas abordarà "possibles solucions a les expectatives sobre el conflicte independentista català" i els assistents li podran preguntar sobre les perspectives de futur i els "problemes legals, polítics i econòmics que comporta el procés".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)