El TSJC dona la raó a la Intersindical-CSC i sentencia que la vaga del 8-N va ser legal

La vaga del passat 8 de novembre va ser plenament legal. Això és el que va defensar la Intersindical-CSC al judici que es va realitzar fa unes setmanes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , i que ara l'alt tribunal català reafirma. Segons considera aquest, i també precisava la Fiscalia, no hi ha elements que determinin que la segona aturada de país que va mobilitzar milers de persones el 2017 fos il·legal.Durant el judici, el sindicat va exigir la desestimació de la denuncia de Foment del Treball, bàsicament, perquè no se sustentava cap de les acusacions d'il·legalitat que indicava la patronal i, a més, es podia vulnerar un dels principals drets.Per al tribunal, un dels elements que desmunta els arguments de Foment és el fet que la Intersindical va complir els terminis per notificar la vaga. Segons la patronal, no es va rebre la notificació fins el 23 d'octubre, mentre que el sindicat assegura que es va notificar a la Conselleria de Treball el 19 d'octubre, i a Foment i Pimec el 20 d'octubre. Això ha estat avalat pel tribunal, que agafa com a prova un registre de Foment, on consta el segell de recepció i la data.Tampoc no veu contingut de prova en les declaracions, suposadament amb contingut polític, segons Foment, que justificarien el caràcter polític, i no laboral, de la vaga. En aquest sentit, considera "creïble" les declaracions del membre del sindicat USTEC que va declarar com a testimoni i que va explicar que, malgrat no convocar la vaga, hi va donar suport.Per altra banda, no veu "acreditada" l'existència de danys i perjudicis en valor de 100.000 euros, que Foment demanava derivats de serveis mínims, i tampoc dona prou valor de prova a la declaració del perit, que va fer un càlcul aproximat de les pèrdues econòmiques, en funció del seguiment de la vaga. "El perit reconeix que les dades que va utilitzar per fer l'informe no eren oficials, i que no pot determinar la participació de la vaga per sectors o empreses", recorda el jutge.A l'hora de dictar la sentència, el jutge també ha volgut tenir molt en compte el dret de vaga dels treballadors, un "dret fonamental", recorda, que, a més, es un "dret humà" que forma part de l'activitat sindical. En aquest punt, malgrat que la Intersindical és un sindicat minoritari, té implantació al territori i, per tant, "legitimació" per convocar la vaga.A més, argumenta que la vaga "mixta", és a dir, aquella que té motivació política i laboral "entra dins del dret fonamental de vaga" i, per tant, no és il·lícita, com sí que ho seria una vaga la motivació de la qual fos "clara i exclusivament extraprofessional". En aquest cas, doncs, el jutge determina que "no ha quedat provada l'existència d'una vaga política, emparada en falsos motius laborals" i que, per això, "no hi va haver frau de llei".Contra aquesta sentència, però, Foment encara podrà interposar un recurs de cassació.La vaga del 8 de novembre va tenir un ampli suport, malgrat que no va comptar amb el de CCOO i UGT, que es van desmarcar de la convocatòria. La majoria d'entitats de la Taula per la Democràcia, però, hi van apostar, per bé que especialment Comissions va vetar que la plataforma com a tal s'hi adherís. Per la seva part, l'ANC i Òmnium van defensar que la Taula es mullés a favor d'avalar la vaga, igual que altres entitats de molts sectors diferents, com els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), els escoltes, els esplais, els castellers, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), Lafede.cat, Ecologistes en Acció, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC), l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, el Ciemen o la Plataforma Pro Seleccions Catalanes.També ho va fer la Intersindical Alternativa de Catalunya (on s'hi integra la USTEC, primer sindicat de mestres del país), que és una organització observadora de la Taula, i des de fora d'aquesta plataforma també hi donen suport moltes federacions de la CGT, el sindicat COS, nombrosos ajuntaments, ERC o la CUP.El seguiment de la vaga, per altra banda, va sorprendre tothom, i va causar nombrosos talls viaris i ferroviaris, que només havia superat, anteriorment, l'aturada de país del 3 d'octubre. Llavors, la vaga es va convocar per rebutjar l'acció policial de l'1 d'octubre i el col·lapse institucional i la intervenció de la Generalitat arran de l'article 155.



La sentència del TSJC que dona la raó a la Intersindical by naciodigital on Scribd

VÍDEO Aplaudiments a la sortida del jucdici al TSJC contra la Intersindical (@I_CSC) per la vaga general del 8-N; per @aidamboix https://t.co/sMDzYQbQ3o pic.twitter.com/kSmQXqs58V — NacióDigital (@naciodigital) 25 d’abril de 2018





