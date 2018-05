Així es disculpa la secretària d'estat de Comunicació per l'escàndol amb els pensionistes

El alcalde de Alicante, Luis Barcala recibe en el Ayuntamiento a su compañero de partido y presidente del gobierno, Mariano Rajoy @12tv_es pic.twitter.com/c9qcvuRr9v — Isabel Montaño (@Isabelmont7) 5 de mayo de 2018

Mariano Rajoy va visitar aquest dissabte Alacant per celebrar que el PP ha recuperat l'alcaldia gràcies a una moció de censura. El president espanyol ha estat rebut per l'alcalde Luis Barcala enmig d'una sonora xiulada a les portes de l'Ajuntament per part d'un grup de pensionistes. Qui no s'ho va prendre amb massa fair play polític ha estat la secretària d'estat de Comunicació, Carmen Martínez de Castro. "Tinc ganes de fer-los una botifarra de collons i que es fotin", va assegurar.Després de l'escàndol, aquest matí, Martínez de Castro, ha demanat "disculpes i santes pasqües" en una entrevista a la Cadena COPE, mentre admetia que no va estar "gens fina" i que era en una conversa amb un amic. "Quan aquest comentari passa de l'àmbit privat a l'àmbit públic es converteix en unes paraules inadequades en el fons i en la forma", ha dit, tot afegint: "Per tant, demano disculpes a aquelles persones que s'han sentit ofeses".

