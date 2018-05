Descobreixen una nova espècie d'estrella de mar al Delta de l'Ebre

Un equip d'investigadors liderat pel Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN-CSIC) ha descobert una nova espècie d'estrella de mar del gènere Asterina al Delta de l’Ebre. Es tracta de l’Asterina vicentae, mesuraria uns 2 cm i viu en aigües poc profundes.La troballa s'emmarca en un estudi sobre la diferenciació genètica i morfològica d'invertebrats marins amenaçats i s’ha publicat a la revista Invertebrate Systematics.En l'actualitat, no es coneix amb certesa la diversitat d'alguns grups de petites estrelles de mar. L'anàlisi morfològica d’aquests animals marins no sempre permet una clara diferenciació i, per això, els investigadors han emprat tècniques d'anàlisi genètica per estudiar les diferents varietats d'estrelles del gènere Asterina.L'anàlisi mitjançant diversos marcadors moleculars va permetre identificar cinc espècies diferents, que més tard van ser ratificades per un estudi morfològic detallat. Entre elles, els científics van detectar dues espècies noves per a la ciència, l’Asterina martinbarriosi, endèmica de les illes Canàries, i Asterina vicentae, procedent del Delta de l'Ebre.En el cas de l’estrella descoberta al Delta de l’Ebre, però, ni tant sols s’ha trobat un exemplar viu, ja que únicament se n’ha pogut seqüenciar el seu ADN a partir d’unes restes, en el marc del programa que estudiava la diferenciació genètica i morfològica d’invertebrats marins amenaçats. Segons asseguren els científics, però, a simple vista seria molt difícil de diferenciar d’una altra espècie dins del gènere de les asterines, la Gibbosa. Els investigadors han fet algunes batudes al Delta i en altres punts de la costa catalana, però de moment no han trobat exemplars vius en el seu hàbitat.El coneixement de les espècies que componen aquest gènere d'estrelles de mar, algunes de les quals estan seriosament amenaçades, és indispensable per garantir la seva conservació, com assenyalen els investigadors.

