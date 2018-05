Iceta considera que el president no pot ser «un titella en mans de Puigdemont»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que "és impossible complir una nova investidura per a Puigdemont". Iceta creu que els independentistes han creat més d'un "engany", començant pel procés fins a les promeses electorals. El líder socialista considera que proposar el nom de Puigdemont "és inacceptable". "No vull canviar un molt honorable president per un molt provisional president de la Generalitat", ha dit el primer secretari del PSC. Segons Iceta el president de la Generalitat no pot ser "un titella en mans de Puigdemont".Respecte a la convocatòria de noves eleccions, el líder del PSC ha assegurat que el seu partit "defensa que les eleccions es convoquin quan toquen". Iceta ha assegurat que els socialistes no volen unes noves eleccions però que "si no hi ha la possibilitat real de formar govern dins d'un marc legal, l'altra opció només són eleccions".“Haver guanyat unes eleccions sembla que s’hagi convertit en una maledicció”, ha dit Iceta i ha afegit que els independentistes “no han estat capaços de fer res amb una victòria electoral”. Respecte a la nova proposta d’investir Puigdemont, el primer secretari del PSC ha assegurat que “proposar-lo com a candidat només té dos objectius: guanyar temps o senzillament manifestar una manca de voluntat perquè no hi hagi govern”.Iceta ha fet una crida al president del Parlament, Roger Torrent, exigint-li que “intenti representar a tots els ciutadans complint la llei”. “No és el delegat d’ERC ni de la majoria independentista, representa a tots els ciutadans de Catalunya”, ha assegurat el socialista. A més, també ha convidat al president de la cambra catalana a no repetir “l’error” de convocar un ple d’investidura “fora de la legalitat”, i ha afegit que “va ser Torrent qui va suspendre, minuts abans de celebrar-se, el ple d’investidura de Puigdemont”.

