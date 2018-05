Cap dels acusats pel motí de Quatre Camins entrarà a presó, 16 anys després

Setze anys després, el judici pel motí que hi va haver el 2002 a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, es dona per finalitzat. Ha estat possible gràcies a l'acord de conformitat a què han arribat les parts amb la Fiscalia. Un acord que permet l'absolució per a 23 de persones, i que condemna la resta a una pena inferior a dos anys de presó.D'aquest manera, cap de les persones que han estat jutjades entrarà a la presó. La majoria han estat condemnades a 12 mesos de presó per un delicte d'atemptat amb instrument perillós i per un delicte de danys, tot i que n'hi ha hagut un, Santiago G., que ha estat condemnat a una pena major de 15 mesos des presó. Pel que fa als absolts, el principal motiu han estat les dilacions que s'han produït en el marc del judici, que ha tardat 16 anys a arribar a port.

