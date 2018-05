Cap dels acusats pel motí de Quatre Camins entrarà a presó

Setze anys després, el judici pel motí que hi va haver el 2002 a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, es dona per finalitzat. Ha estat possible gràcies a l'acord de conformitat a què han arribat les parts amb la Fiscalia. Un pacte que permet l'absolució per a 23 de persones, i que condemna la resta a una pena inferior a dos anys de presó.D'aquest manera, cap de les persones que han estat jutjades entrarà a la presó. La majoria han estat condemnades a 12 mesos de presó per un delicte d'atemptat amb instrument perillós i per un delicte de danys, tot i que n'hi ha hagut un, Santiago G., que ha estat condemnat a una pena major: de 15 mesos des presó. Pel que fa als absolts, el principal motiu han estat les dilacions indegudes que s'han produït en el marc del judici, que ha tardat 16 anys a arribar a port.A més, tots ells hauran de fer front a una pena de 15.897 euros com a indemnització a la Generalitat pels danys ocasionats, així com 900 euros per lesions a un dels agents dels Mossos d'Esquadra i 149 euros a un funcionari. Pel que fa a Santiago G., haurà d'indemnitzar amb 7.230 euros, en el seu cas particular, a un dels funcionaris.Aquest acord ha arribat després d'un intens matí de negociacions entre les parts, en què les defenses dels acusats han buscat punts d'inflexió amb la Fiscalia, que permetés als seus clients quedar en llibertat o amb la menor pena possible. De fet, la important dilació indeguda ha estat el principal argument que han utilitzat per disminuir les penes, i també ha estat la situació que han denunciat algunes famílies.La dona d'un dels acusats, la Maria -que usa un nom fals per preservar la seva intimitat- explica als mitjans de comunicació com la demora del judici els ha "distorsionat la vida" . En el seu cas, relata, es va assabentar que la seva parella estava acusada quan el van detenir, mentre estava de vacances amb la família en un càmping a Tarragona."Li van donar l'expedient per la causa del motí; jo ni ho sabia, me'n vaig assabentar en aquell moment", relata. De fet, diu, el seu home ja feia anys que estava lliure, havent complert 13 anys de presó per altres fets delictius, i no acumulava cap més incident que hagués de comportar la seva detenció. En altres paraules, lamenta, ja "ni se'n recordava", i el fet que no hagués rebut cap notificació prèvia, ho havia afavorit: "Es veu que estava en cerca i captura, però no sé per què, ja que a casa nostra mai havia arribat cap document".Per aquest motiu, denuncia que la convocatòria del judici 16 anys després els hagi sobtat sobremanera, i ha sentenciat que la justícia "va com el cul". "En aquest cas, són presos, son escòria, i la justícia hagués funcionat diferent", ha dit.El motí es va produir el 29 de maig, quan va sonar la sirena perquè els presos tornessin a les seves cel·les. En aquell moment, diversos reclusos del Mòdul 1 van negar-se a tornar, i a aquests s'hi van sumar presos del Mòdul 2, que es van afegir a la protesta. Alguns d'aquests van pujar a la teulada de la presó, i van propinar amenaces als funcionaris i, en algun cas, agressions als agents dels Mossos d'Esquadra que els intentaven retenir.Per això, es va iniciar un procediment contra 56 persones, de les quals només se n'ha jutjat 47, ja que alguns han estat declarats incapaços o han mort. D'aquests, n'hi ha 19 que es troben ingressats en centres penitenciaris, mentre que la resta ja estan en llibertat. Els condemnats hauran d'estar localitzables i no cometre cap fet delictiu durant el temps que dura la condemna.

