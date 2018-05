Alerta per l'arribada d'una perillosa medusa a les costes catalanes

La temporada d'estiu es presenta complicada. Aquesta és la principal conclusió que extreuen els experts després de l'arribada en massa de milers d'exemplars a les costes catalanes del que es coneix com Velella velella , una colònia de petits animals definits com a hidrozous que s'assemblen a les meduses i que són de color blau.Aquest fenomen és un símptoma clar que les previsions climatològiques i la manca de depredadors es traduiran en una temporada d'estiu amb platges carregades de meduses. El nombre, però, no és el problema. La preocupació dels experts recau en quin tipus d'aquesta espècie que pot fer acte de presència a les aigües del litoral català.El més perillós és el Physalia physalis, més conegut com la caravel·la portuguesa o falsa medusa. Aquesta espècie és potencialment perillosa pels banyistes perquè segrega un verí molt fort pels tentacles que pot arribar a ocasionar tremolors, diarrea, vòmits i, fins i tot, convulsions. Ara per ara, Catalunya està en alerta, tot i que encara no s'ha detectat cap exemplar.

