​El govern de Colau enterra la reforma de l'ordenança del civisme

El govern d'Ada Colau dona per enterrades les possibilitats d'aprovar en aquest mandat una revisió global de l'ordenança del civisme. "Estem en un punt mort", segons ha admès aquest dilluns el tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, que ha subratllat que és "molt difícil" trobar aliances amb l'oposició per arribar a un acord en l'any que queda de mandat. Asens explorarà amb les entitats ciutadanes si es pot intentar salvar alguns dels aspectes de la reforma o bé directament és millor deixar-la per al pròxim.L'ordenança regula diverses conductes de l'espai públic, com la prostitució i la venda i consum d'alcohol. La voluntat de Colau amb la modificació de la norma, que és una de les propostes estrella del programa electoral, és "reduir l'efecte estigmatitzador" que ara té . Asens ha explicat que tenien previst tramitar-la duent-la a la comissió de Presidència, però ha indicat que "el PSC va deixar de donar suport" a la idea després que Barcelona en Comú l'expulsés del govern pel suport socialista a l'aplicació de l'article 155.El PDECat, Ciutadans i el PP també estan en contra del text, ha agregat. El tinent d'alcalde també ha emmarcat les dificultats d'arribar a un acord al fet que s'ha entrat a l'últim any del mandat, cosa que ha propulsat que la lluita entre partits s'hagi fet "més acarnissada", i ara el càlcul electoral "pesa molt més", ha destacat. Ho ha dit en el rellançament de l'Oficina per la No Discriminació (OND) del carrer Ferran , les instal·lacions de la qual, ubicades al carrer Ferran, s'han remodelat i ampliat.Asens ha afirmat que l'OND "ha perdut centralitat" en els darrers anys, i que el seu impuls s'ha vist frenat en part per les retallades pressupostàries, que en van "limitar l'abast dels serveis i precaritzar les condicions de treballadors". Ha ressaltat que el govern pretén convertir-la en "una espècie de centre d'atenció primària dels drets humans per atendre les víctimes de discriminació, odi i intolerància".

