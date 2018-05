El Síndic veu «inconsistents» la majoria de denúncies d'adoctrinament a l'escola

Una setmana després de la manifestació de suport als professors de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, el Síndic de Greuges ha presentat les actuacions de la institució per preservar la convivència i el prestigi de la comunitat educativa de Catalunya. Rafael Ribó ha assegurat de forma categòrica que la majoria de les 87 incidències detectades en els darrers mesos -ja sigui analitzades pel Síndic o per requeriments del govern espanyol- es poden basar en "documents manipulats" o són acusacions "falsejades, inconsistents o extemporànies". Tot i que Ribó vol continuar estudiant el cas de Sant Andreu de la Barca, ha criticat l'executiu de Mariano Rajoy per avalar queixes a les aules sense "verificar" i ha avisat que és un "error" recórrer a la via penal en lloc de confiar en la comunitat educativa.El Síndic ha demanat a Mariano Rajoy que actuï amb "serenitat" i ha recordat que "l'única solució" per resoldre conflictes educatius és en el marc de l'escola. Per això, ha dirigit una carta al president espanyol, els grups amb representació al Congrés i el Defensor del Pueblo per fer constar aquesta situació. El missatge de Ribó arriba el dia abans que els secretaris d'estat del ministeri de l'Interior i d'Educació es reuneixin amb famílies d'agents de la Guàrdia Civil arran del cas de Sant Andreu de la Barca per mostrar-los el seu suport. El Síndic, que ja ha demanat una reunió amb la comandància de l'Institut Armat a Catalunya per aprofundir en la seva investigació, s'ha mostrat "sorprès" per situacions com les que es produiran aquest dimarts.En l'informe presentat davant els mitjans de comunicació, el Síndic ha detallat fins a 87 d'incidències en 53 centres educatius relacionades amb simbologia política o suposat adoctrinament. De les 32 queixes que la institució ha recollit, només en 6 centres hi ha dades concretes que poden permetre la seva verificació. De les 54 incidències concretes en 48 centres que recullen els requeriments del Ministeri d'Educació al departament d'Ensenyament, el Síndic només n'ha verificat una, el cas d'un professor que ja es va disculpar per haver fet suposadament comentaris ''despectius''. Ribó ha volgut subratllar que s'han detectat denúncies formulades "per persones anònimes" i residents fora de Catalunya.En qualsevol cas, el Síndic ha destacat la necessitat que a les aules es pugui debatre sobre qüestions d'actualitat. "És normal i necessari que a les aules es tracti la situació política a Catalunya. Aquí i a qualsevol país del món. S’ha educar en ciutadania", ha afirmat. Tanmateix, ha obert dues actuacions d'ofici -a l'institut El Palau i Sant Andreu de la Barca- per analitzar totes les incidències.Davant del marcatge a la comunitat educativa, Ribó ha assegurat que ha "pogut constatar por entre els docents". En la seva compareixença s'ha referit a informacions periodístiques que han "divulgat noms i fotografies" de professors, com en el cas de Sant Andreu de la Barca. "És inacceptable", ha reblat. Per això, la institució posarà en coneixement de l’Autoritat de Protecció de Dades aquesta publicació. Ribó ha lamentat que amb les acusacions formulades des de tribunes mediàtiques i l'administració de l'Estat -que tenen recorregut penal- es pugui "desnaturalitzar el delicte d’odi".

