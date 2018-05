El Consell d'Estat avala el recurs de Rajoy contra la investidura a distància de Puigdemont

Seu del Consell d'Estat al carrer Mayor de Madrid Foto: ACN

El Consell d'Estat ha decidit avalar el recurs que presentarà el govern espanyol al Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la llei de la Presidència, aprovada divendres al Parlament . La decisió s'ha pres per unanimitat.L'òrgan consultiu de l'Estat va rebre l'encàrrec el passat divendres del consell de ministres . La comissió permanent del consell s'ha reunit des de les 11.30 per estudiar l'informe preparat per la secció primera i respondre si dóna suport o no la intenció del Govern d'acudir al Constitucional. És obligat per a l'executiu sol·licitar aquest informe, però no ha de seguir el criteri de l'òrgan assessor de manera vinculant.El Consell d'Estat, en una decisió pràcticament sense precedents, va assenyalar al gener que no hi havia motius per suspendre la investidura a distància de Puigdemont . El Constitucional, després d'una llarga deliberació, va decidir suspendre-la sempre i quan el candidat no pogués ser al Parlament.El govern espanyol tenia preparat el recurs des de dijous, a l'espera que el Parlament aprovés la reforma de la llei de Presidència per poder investir Puigdemont encara que no vagi al Parlament. Quan la norma es va aprovar divendres, l'executiu de Rajoy va iniciar els tràmits per recórrer-la.El Consell de Garanties Estutàries (CGE), l'òrgan consultiu de la Generalitat, va dictaminar la setmana passada que aquesta norma vulnera la Constitució i l'Estatut, i va considerar -a banda- que no podia tramitar per urgència perquè pretén modificar articles substancials de la principal norma catalana.Una vegada aprovat el dictamen, el Consell d'Estat el remetrà a l'executiu i es podrà presentar el recurs. Com en ocasions anteriors, el govern espanyol sol·licitarà la suspensió de la norma mentre l'alt tribunal resol l'assumpte.

