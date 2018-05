VÍDEO Una ultra, als acampats a la plaça Catalunya: «Viva España, hijos de p...»

Una joven española y muy española cantando el cara al sol a los independentistas acampados en la plaza catalunya de Barcelona. pic.twitter.com/xvlYFUYTZ7 — Lagarder Activista🎗 (@lagarder81) 7 de maig de 2018

Acció insòlita i desagradable a la plaça Catalunya aquest dilluns al matí. Una noia comença a entonar la Marxa Reial, l'himne d'Espanya amb lletra de José María Pemán que Franco va estipular com a oficial. Quan acaba, es dirigeix a la càmera de l'activista Lagarder, al crit de "Viva España, hijos de puta".Però l'espectacle no acaba aquí, i aprofita per fer una de les proclames que ha fet fortuna en les manifestacions de l'unionisme: "Espanya és una i no cinquanta-una". Tot seguit, Lagarder li pregunta què té en contra dels independentistes. L'argument d'ella: "Que això és una bandera il·legal, que no val per res", apunta, mentre intenta fer un refrany: "Con una bandera de Cuba y otra de Aragón, un tonto colgó la bandera y la puso en el balcón". "O como se llame, me suda la polla", conclou.

