Les famílies dels acusats pel motí de Quatre Camins denuncien una demora que els ha «distorsionat la vida»

El judici pel motí que hi va haver el 2002 a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, arriba als tribunals. Ho fa, però, 16 anys després que es produís l'incident, amb certes peculiaritats, entre les quals unes importants dilacions, i el fet que s'hagi de realitzar a la Ciutat de la Justícia i jo al Jutjat de Granollers, per l'elevat nombre d'acusats. En aquest cas, es tracta de mig centenar de persones que han de seure a la banqueta dels acusats, la majoria d'ells, homes que ja han complert la pena per la qual estaven empresonats i, fins i tot, alguns que ja són morts.El motí es va produir el 29 de maig, quan va sonar la sirena perquè els presos tornessin a les seves cel·les. En aquell moment, diversos reclusos del Mòdul 1 van negar-se a tornar, i a aquests s'hi van sumar presos del Mòdul 2, que es van afegir a la protesta. Alguns d'aquests van pujar a la teulada de la presó, i van propinar amenaces als funcionaris i, en algun cas, agressions als agents dels Mossos d'Esquadra que els intentaven retenir.Des d'aquell episodi, però, ha plogut molt, i les circumstàncies dels presos han canviat significativament. La Maria -el nom fictici que utilitza per mantenir l'anonimat- és la parella d'un dels acusats. Ella té 41 anys i, la seva parella, 47. Ara, els dos tenen un fill de 13 anys i dos bessons de 8, i han pogut tirar endavant un negoci propi que els permet viure dignament.La convocatòria de judici, 16 anys després dels fets, els ha sobtat sobremanera, ja que consideren que no hauria de poder-se permetre allargar tant una causa oberta, ja que això impedeix a les persones desenvolupar lliurement la seva vida. "Penso que la justícia va com el cul", ha afirmat en declaracions als mitjans. Una justícia, considera, que "seria diferent si no haguessin estat presos i fos gent amb pasta". "En aquest cas, són presos, son escòria, i la justícia hagués funcionat diferent". A més, la Maria també sentencia que aquest judici els "distorsiona la vida".L'última notícia que van tenir del cas va ser, segons relata la Maria, durant l'estiu de fa tres anys, quan la família estava estiuejant en un càmping de Tarragona. Allà, l'acusat va donar el DNI per afavorir el registre, i hores després, el propietari del càmping i dos mossos d'Esquadra es van personar a la seva parcel·la per detenir-lo i portar-lo a la comissaria."Li van donar l'expedient per la causa del motí; jo ni ho sabia, me'n vaig assabentar en aquell moment", relata. De fet, diu, el seu home ja feia anys que estava lliure, havent complert 13 anys de presó per altres fets delictius, i no acumulava cap més incident que hagués de comportar la seva detenció. En altres paraules, lamenta, ja "ni se'n recordava", i el fet que no hagués rebut cap notificació prèvia, ho havia afavorit: "Es veu que estava en cerca i captura, però no sé per què, ja que a casa nostra mai havia arribat cap document".Ara, la Fiscalia demana penes de cinc anys de presó per a la majoria dels acusats per danys i atemptat a l'autoritat, i deu anys de presó per dos dels presos per haver ferit dos funcionaris. Alguns d'ells van sumar-se al motí armats amb pals, pedres i ferros, i van causar danys valorats en prop de 32.000 euros a cinc cel·les, així com quadres de llums, portes, finestres del búnquer i vidres. Per això, demana tres anys de presó per atemptat a l'autoritat i dos per danys a la majoria dels acusats, i cinc anys més per lesions i atemptat a l'autoritat contra els dos reclusos que van ferir greument dos funcionaris, a qui hauran d'indemnitzar amb 9.200 euros en total.La demora dels fets, però, és un dels principals motius que les defenses dels acusats intenten al·legar per demanar un pacte de conformitat que ajudi a evitar el judici, que ha de durar dues setmanes. La vista, però, ha començat amb un important dispositiu policial a l'entorn de la Ciutat de la Justícia.

