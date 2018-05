VÍDEO Arrenquen les pancartes «llibertat presos polítics» del poble de Cuixart

Esta noche a tocado Santa Perpetua de la Mogoda, hemos recibido algún insulto pero eso no nos va hacer parar con nuestra labor. No os tenemos miedo las calles también son nuestras!

💪🇪🇸 pic.twitter.com/82jFVOSzSw — Unidad MONTCADA GDR (@UnidadMontcada) 6 de maig de 2018

Així estava abans de l'atac, això és el que tant ofèn als qui pretenen trencar la cohesió social de #SantaPerpètua #AlertaUltra pic.twitter.com/e9MkSCq8bV — ERC Santa Perpètua🎗 (@ERC_SPM) 6 de maig de 2018

davant dels feta d'aquesta nit, la resposta ha estat ràpida, clara i exemplar. si impediu que ens expressem hi tornarem. davant la censura, dignitat pic.twitter.com/9RY85ExDX5 — pOl (@polllastre) 6 de maig de 2018

Despenjada i posterior penjada de pancartes aquest cap de setmana a Santa Perpètua de Mogoda. Un grup, que s'autoanomena "ciutadans de bé que es dediquen a netejar porqueria groga per Montcada i Reixac i els seus voltants" sota el nom, Unidad Montcada GDR, n'ha tret tres del municipi, d'on és fill Jordi Cuixart. Murals grans que resen "llibertat presos polítics", "llibertat i democràcia" i "llibertat per als Jordis", entre d'altres.Així ho han donat a conèixer en una piulada, en la qual ensenyen com despengen les pancartes. També han assegurat haver rebut "algun insult", però que això no els impedirà "fer la nostra tasca". Un dels cartells, de grans dimensions, és el que hi havia a la seu d'ERC de la localitat, a més d'altres, repartides per la vila vallesana.ERC, també a través de les xarxes socials, ha denunciat aquest fet, assegurant que "volen acabar amb la cohesió social i separar-nos com a poble" i ha recordat l'aspecte que tenia la façana: "Això és el que tant ofèn als qui pretenen trencar la cohesió social" a Santa Perpètua, han acompanyat el text.Tot i que els missatges s'hagin eliminat d'alguns edificis de la població, poques hores després han tornat a estar presents. D'una mida diferent, però amb eslògans com "democràcia i llibertat" i "Us volem totes a casa".

