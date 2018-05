Les sis recomanacions dels Mossos per afrontar una setmana passada per aigua

L'aigua serà la gran protagonista d'aquesta setmana. Amb el pas de les hores els núvols s'aniran fent lloc i les pluges arribaran a bona part del territori català. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu uns dies amb força inestabilitat amb precipitacions gairebé a qualsevol hora. La situació hauria de millorar de cara a divendres i dissabte.Davant d'una setmana passada per aigua, doncs, els Mossos d'Esquadra han fet una crida a través de les xarxes socials per fomentar la responsabilitat al volant. Tot seguit us detallem les sis recomanacions principals que fa la policia catalana a tots aquells que hagin d'agafar el cotxe en les properes hores.Moderar la velocitat i estar atents a les condicions de la via i el trànsit.Augmentar la distància de seguretat amb el vehicle que tenim al davant i no fer avançaments si la visió és reduïda.Encendre els llums curts per veure millor i perquè la resta d'usuaris de la via ens vegin.Fer ús de les eixugaparabrises i els elements de ventilació interns per mantenir els vidrets nets i sense baf per una bona visió.Evitar circular sobre les línies blanques de la carretera i intentar fer-ho per les marques de roda que deixa el vehicle de davant.No frenar bruscament i intentar evitar els tolls per prevenir l'efecte Aquaplaning. Si aquest es produeix, cal desaccelerar, no frenar i agafar el volant amb força.

