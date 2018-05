Allau de crítiques a Ramon Espadaler per un tuit sobre Puigdemont

No. El president @KRLS Puigdemont no el perpetua. El manté la moral del poder; la moral d'aquells segons els quals el poder vol dir el dret. I la d'aquells que els donen suport. — carme vidalhuguet (@carmevidal2) 5 de maig de 2018

Si tan greu veus el 155, per què comparteixes grup amb aquells que l’han imposat? Cínic. — Sergi ZC (@SergiZC) 6 de maig de 2018

Tu perpetues la indignitat en la política. Caradura! — Sergi de Caldes 🎗🗳 (@sergicaldes) 6 de maig de 2018

L'Espadaler és un que no va aplaudir els familiars dels presos polítics quan van visitar el Parlament. Familiars que, en alguns casos, ell coneixeva prou bé: l'Espadaler heva sigut conseller d'Interior per Unió.



(Ja sé que ho saps, però m'abelliva dir-ho.) — Manel Riu Fillat 🎗️🇧🇪🇨🇭 (@Mireiagalindo) 6 de maig de 2018

No eres más que un carcelero. Un cómplice de la solución final. — El Fumador🎗🤖 🇩🇪🇧🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇨🇭🇩🇰🇦🇷 (@bombers_man) 6 de maig de 2018

No sé com pots dormir Espadaler. Arribarà el dia, si no et passa ja ara, que no podràs mirar als teus fills a la cara. Vergonya! — Silvia Gracia Farre (@GraciaFarre) 5 de maig de 2018

Ahir vaig dir q @KRLS perpetuava el 155 no facilitant l’elecció d Govern. Els milers d’insults rebuts (algun d molt illustre) no em faran pas canviar d parer, menys després d llegir avui mateix a més d’un independentista d pro afirmant q Cat es protegeix millor amb Govern. 100%OK — Ramon Espadaler (@Ramon_Espadaler) 6 de maig de 2018

L'exconseller d'Interior i ara diputat del PSC al Parlament, Ramon Espadaler, ha rebut una allau de crítiques a Facebook per considerar que "Puigdemont perpetua el 155" després que Junts per Catalunya hagi mostrat la voluntat, de nou, d'investir-lo abans del 14 de maig Ràpidament, una gran quantitat d'usuaris van mostrar el seu desacord amb les paraules d'Espadaler i molts van retreure-li el seu canvi de camisa, d'Unió al PSC.Després del rebombori que va aixecar, el mateix Espadaler va haver de fer una segona piulada l'endemà reafirmant-se en les seves paraules: "Ahir vaig dir que Puigdemont perpetuava el 155 no facilitat l'elecció de Govern. Els milers d'insults rebuts (algun de molt il·lustre) no em faran pas canviar de parer, menys després de llegir avui mateix a més d'un independentista de pro afirmat que Catalunya es protegeix millor amb Govern".

