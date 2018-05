Pedrerol carrega contra l'àrbitre del Barça-Madrid

No ha expulsado a Bale, ha dado un gol ilegal de Messi y penalti de Alba no pitado. Desastre arbitral. — Josep Pedrerol (@jpedrerol) 6 de maig de 2018

¡NO TE LO PIERDAS! INDIGNACIÓN CULÉ con la actuación ARBITRAL tras El Clásico. ¡La ENCUESTA de @IgnacioMiguelez en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/7FubEbGnkn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 7 de maig de 2018

Empat i rècord d'imbatibilitat encara sobre la taula (2-2). El Barça ha plantat cara (i durant tota la segona part amb un home menys) al Madrid aquest diumenge en el que ha estat el darrer clàssic d'Andrés Iniesta amb la samarreta blaugrana . Luis Suárez i Leo Messi han anotat els gols del Barça, mentre que Cristiano Ronaldo i Gareth Bale han complert amb els blancs.Un dels protagonistes del partit ha estat Alejandro José Hernández Hernández, considerat per alguns el millor àrbitre espanyol. El cert és que ha comès molts errors i no ha deixat content a ningú. Ha expulsat Sergi Roberto, no ho ha fet amb Bale i s'ha empassat un penalti d'Alba a Marcelo, entre d'altres.El periodista Josep Pedrerol ha fet una piulada on ha deixat clara la seva opinió sobre l'actuació de Hernández Hernández: "No ha expulsado a Bale, ha dado un gol ilegal de Messi y penalti de Alba no pitado. Desastre arbitral".Més tard, al programa El chiringuito, que presenta el mateix Pedrerol, han emès un vídeo amb les reaccions dels seguidors del Barça sobre l'àrbitre, a la sortida del camp:

