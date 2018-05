Foment del Treball reclama una llei de vaga per acabar amb la «incertesa jurídica»

La patronal Foment del Treball reclama que s'elabori una llei de Vaga per "regular" aquest dret i acabar amb el que considera una situació d'"inseguretat jurídica". L'organització que presideix Joaquim Gay de Montellà ha fet aquesta declaració poc abans que s'hagi conegut la sentència del TSJC que dona la raó a la Intersindical i considera "legal" l'aturada de país del novembre passat . El posicionament en favor de "regular" el dret de vaga l'han expressat en nom de l'organització empresarial Maria Àngels Tejada, presidenta de la seva comissió laboral, i Javier Ibars, director de relacions laborals, que avui han presentat el desè Informe del Mercat Laboral i Negociació Col·lectiva de l'entitat. Tots dos directius han reiterat els arguments de Foment en contra de la vaga de país del 8 de novembre passat.Foment del Treball considera "il·legals" les aturades de país i va presentar una demanda davant el TSJC que estava pendent de sentència. El 25 d'abril es va celebrar el judici. Javier Ibars ha recordat els arguments de la patronal: l'avís previ fet en pocs dies, el component polític que va tenir l'aturada i el caràcter minoritari de la central convocant, la Intersindical. Foment demanava, a més de la declaració d'il·legalitat de la vaga, una indemnització de 100.000 euros per danys i perjudicis.L'organització empresarial ha acusat el cop que ha suposat la sentència del TSJC. Però ja se l'esperava. José Luis Salido, dels serveis jurídics de Foment, ha dit que l'entitat estudiarà la sentència, que és llarga, per decidir si presenta recurs davant el Tribunal Suprem, i ha afirmat que "Espanya és un país amb divisió de poders". Salido sí que ha subratllat la novetat que suposa la consideració de "vaga mixta" laboral i política, una categoria fins ara no contemplada en la legislació. Precisament avui es reuniran la junta directiva i el comitè executiu de Foment.L'Informe presentat per Foment corrobora la millora de la situació econòmica a Catalunya també en l'àmbit de l'ocupació. En aquests moments, la xifra de desocupació registrada a Catalunya se situa exactament en 398.946 persones. En el mes d'abril, el nombre de desocupats s'ha reduït en 26.805 persones (-6,30%) interanualment, és a dir, comparant la dada amb l'abril del 2017. El primer trimestre d'any, la dada d'atur a Catalunya se situa en el 12,19% (un 16,74% a l'estat espanyol).Així ho han explicat Maria Àngels Tejada, presidenta de la comissió laboral de Foment del Treball, i Javier Ibars, responsable de relacions laborals de la patronal, que han presentat el desè Informe del Mercat Laboral i Negociació Col·lectiva.A Catalunya, el mes d'abril hi havia 3.351.587 afiliats a la seguretat social, el que suposa un increment de 30.760 persones més que el mes anterior. Pel que fa a contractes, es consolida la tendència positiva. El mes d'abril s'han fet un total de 256.814 nous contractes laborals, dels quals el 14,8% són indefinits i el 85,2% són temporals.La conversió de contractes temporals en indefinits s'ha incrementat en un 12,30% al llarg del 2017, arribant a les 132.265 conversions. Es tracta de la xifra més elevada dels darrers nou anys. Foment ha insistit en la necessitat d'una major flexibilitat laboral. Tejada i Ibars han demanat suprimir rigideses en la distribució i gestió del mercat de treball, i una flexibilització general del sistema que facilités la realització d'hores extraordinàries.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)