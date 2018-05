Puig ret homenatge a Mauthausen als valencians que van lluitar contra el feixisme

Puig ret homenatge a Mauthausen als valencians que van lluitar contra el feixismehttps://t.co/eoxkmth3tb — DiariLaVeu (@diarilaveu_) 6 de maig de 2018

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat la memòria dels republicans valencians que van lluitar contra el feixisme i "van consolidar les bases de l'Espanya democràtica". "La història d'aquestos homes i dones ha de ser escrita amb majúscules en els llibres d'història i ha de ser reivindicada per la memòria democràtica de les nostres societats", ha manifestat Puig.El cap del Consell valencià s'ha expressat així durant els actes de commemoració del 73è aniversari de l'alliberament de Mauthausen, en els quals també han participat la consellera de Justícia, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, i un total de 35 estudiants de primer de Batxillerat dels instituts Joan Fuster de Pego (l'Alacantí), Enric Valor de Bellreguard (la Safor), Els Ports de Morella (la Plana Alta) i Doctor Simarro de Xàtiva (la Costera), i els IES de Torís (la Ribera Alta) i Bunyol (la Foia de Bunyol).A més, Puig ha indicat que aquest camp de concentració va ser conegut com "el camp dels espanyols", atès que fins a allà van arribar 7.500 dels 10.000 espanyols deportats. Així mateix, ha assegurat que el testimoniatge dels republicans espanyols "ha permès que Espanya siga un país lliure i que Europa mantingui vigents els valors de llibertat, igualtat i fraternitat que van inspirar la seva Unió".També ha volgut destacar la importància d'aquestos actes perquè permeten "acabar amb l'oblit que durant molts anys es va instal·lar a Àustria, el país on es trobava el camp de concentració. Seguint amb aquesta idea, ha explicat que "recordar és un acte de justícia i un deure democràtic" i ha agregat que "en molts llocs del planeta segueixen actuant terribles maquinàries de l'horror que actuen per a despullar milers d'éssers humans de la seua vida i de la seua dignitat". "Per això ni hem d'oblidar ni hem de deixar de preguntar-nos com va ser possible una cosa així", ha conclòs Puig.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)